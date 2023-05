Fede Valverde, un cañón sin pólvora

El uruguayo lleva 17 partidos sin ver portería después de llegar a los 12 goles para batir su mejor registro personal en el Real Madrid Ha perdido energía en un año en el que ha jugado 59 partidos en siete competiciones, 52 con su equipo y siete con su selección

Federico Valverde fue una de las revelaciones del Real Madrid en la primera parte de la temporada. El uruguayo se hizo con un puesto en el equipo que ha llevado a Ancelotti a cambiar el 4-4-2 al 4-4-3 con la posterior irrupción de Rodrygo y manteniendo al ‘pajarito’ en la medular a costa de sentar a Tchouameni, -Kroos y Modric son intocables-, y de buscar acomodo a Camavinga en la banda izquierda. El italiano ha ido encajando piezas en su once favorito (él no tiene titulares ni suplentes, eso dice) para encontrar el equilibrio y Valverde es una de sus piezas.

El uruguayo sacó su cañón inducido por Ancelotti, que le convenció de su potencia de disparo y le exigió aprovecharla. El italiano le propuso el reto de pagar él la apuesta si no llegaba a los 10 goles, y el uruguayo cumplió con el desafío en 34 partidos tras anotar el 2-0 al Al Halil en la final del Mundial de Clubes. “Le dije que si no era capaz de marcar al menos diez goles en una temporada rompería mi carné y me retiraría. Hoy marcó con la izquierda, y nunca le vi tirar con la izquierda”, dijo el italiano con una sonrisa de orgullo después del partido.

RELEVO GENERACIONAL

En aquella final marcó también el 4-1 para llegar a los 11 goles. Una semana después, el 18 de febrero, volvía a marcar a Osasuna e Pamplona el 0-1 para llegar a los 12. Desde entonces, no ha vuelto a marcar. Ha jugado, o participado, en 17 partidos de los últimos 20 jugados por su equipo; en seis no tiró a puerta y en los otros 11 disparó 24 veces, pero solo 5 fueron entre los tres palos. Suma 1.418 minutos sin marcar. En su descargo, se ha alejado del área al retrasar su posición al centro del campo, donde se parte el pecho ayudando a Modric, Kroos y Carbajal a la vez que intentar romper las líneas rivales con su impresionante zancada.

Valverde es un pura sangre al que le faltan dos días para asumir más responsabilidades en el centro del campo madridista. La llama de Kroos y Modric se apaga, y el uruguayo es heredero directo con unas condiciones muy diferentes a las del alemán y el croata, pero ha sido su escudero y se ha impregnado de sus ideas para aprender y asumir el rol que le espera. No marca pero aporta sacrificio a colectivo, aunque en los últimos partidos se le empieza a notar el cansancio de una temporada que se le está haciendo interminable.