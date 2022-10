El Girona tiene poco que perder y muchísimo que ganar en el Bernabéu

Los rojiblancos esperan aprovechar que los blancos vienen de una derrota y tienen dudas en la zaga Benzema sigue siendo baja, pero vuelven Modric y Valverde; Reinier y Miguel vuelven con el Girona

El Girona no parece ser una gran amenaza para el líder, pero en estos partidos es donde uno se deja Ligas. Los de Michel llegan en una mala racha, seis partidos sin ganar, que le castiga con un puesto de descenso. Eso le obliga a reaccionar y no hay mejor decorado que el Bernabéu para hacerlo en un partido que no es de su Liga y donde nadie les espera.

Tiene poco que perder y muchísimo que ganar, lo contrario que los de Ancelotti, que sigue sin contar con Benzema, aunque recupera a Modric y a Valverde. Los blancos vienen de cosechar su primera derrota de la temporada en Leipzig, donde volvió a tener problemas defensivos y por ahí es por donde los gerundenses pueden hacer sangre.

REACCIÓN

Ancelotti intenta transmitir confianza y firmeza para salvar los cuatro partidos antes del Mundial, pero tiene una tropa repleta de internacionales cuyo subconsciente está en Qatar. En Leipzig hubo bajón en la tensión, y el italiano intenta convencerse de que están implicados al máximo. Tampoco se olvida que hace un año la primera crisis llegó al perder dos partidos seguidos para dejar de estar invicto. Tras el tropiezo en la Champions recibe a un equipo que necesita puntos como el comer y que ni piensa en el Mundial ni en ahorrarse ningún esfuerzo y menos en un escenario como el Bernabéu.

La tranquilidad para el italiano es que recupera a Modric y Valverde, a los que se echó en falta en Alemania. También vuelven Ceballos y Mariano, pero saldrá con los titulares, incluido Rodrygo que ayer no se entrenó por esta indispuesto. Se juegan mucho, mantener un liderato que quiere conservar como sea antes del parón.

Michel tiene las bajas del defensa Juanpe y los medios Ibrahima Kebe, Borja García y Samu Saiz. A cambio recupera a dos madridistas (irónico), Miguel y Reinier. El mensaje del técnico es claro, salir a ganar, pese a que a domicilio no acaban de encontrar el camino del triunfo, un punto en cinco salidas, pero no se rinde. Siempre hay una primera vez.