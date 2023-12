Franchi, creador del 'Golden Boy': "Bellingham es el actual 'Rey Midas' del fútbol"

El italiano Massimo Franchi, creador del premio 'Golden Boy' que este lunes recoge el inglés Jude Bellingham en Turín (norte), aseguró en una entrevista con EFE que la joven estrella del Real Madrid es el actual "rey Midas" del fútbol y desveló que el inglés igualó el mayor porcentaje de la historia para hacerse con el galardón, un 97% como el que obtuvo Kylian Mbappé, aunque el galo con 20 jueces menos en la votación.

El periodista de 'Tuttosport', periódico que organiza el premio que reconoce al mejor talento sub-21 en Europa, descubrió en esta entrevista los orígenes del premio y reveló cómo ahora hay directores de grandes periódicos que le llaman para poder ser jurado, cómo los agentes incluyen clausulas por ganar el premio en los contratos de los jugadores y cuál es su galardonado favorito, que no es Bellingham, el primer madridista que levanta el título, el "'Rey Midas' actual".

¿Cómo nace el premio 'Golden Boy'? ¿Cómo se le ocurre la idea?

Me acuerdo perfectamente, como si fuera ayer. Fue en otoño, como el 22 o 23 de septiembre, del 2003. Me llamó el director de 'Tuttosport'. Normalmente te llaman por cosas normales, pero otras te llaman porque quieren decir "¿qué hiciste ayer que me llamó el agente del tal jugador porque has escrito esto en el periódico", ¿sabes?.

Pero no, me dice: "me llamó el dueño, el hombre con plata tiene un dinero para invertir en un premio internacional, estudia un poco en estos días un premio que podamos hacer". Y yo fui muy pronto y le dije "falta un premio internacional reservado a los mejores jóvenes". Estaba el Balón de Oro y el Premio Bravo a los sub-23 que, fíjate, son jugadores ya hechos a los 23 años.

Llamé a los grandes directores de los periódicos internacionales, periódicos que tienen una grande historia, con prestigio; y también a nuestros gran rivales, 'La Gazzetta dello Sport' y 'Correire dello Sport'. Estuvieron encantados. Empezamos siendo 30 jurados. Luego pasamos a 40 y desde hace dos años son 50. Ahora me llaman directores queriendo ser parte del jurado.

¿Cómo funciona el premio?

Hay 20 jugadores elegidos con un algoritmo que nos ayuda y 5 'Wild Cards' que elegimos juntos aquí en el periódico. Los jurados votan cuando tienen la lista. Diez puntos al primero, al segundo siete, al tercero cinco, al cuarto tres, al quinto uno... y se hace la suma total.

Bellingham va a ser récord absoluto, porque 50 han votado, como siempre desde los últimos años, y ha sacado 485 puntos, impresionante. Lo que significa que de 50 jueces, 45 lo han puesto el primer lugar y 5 lo han puesto segundo. El porcentaje es 97%. Ni en un país con dictador su dictadura obtiene un 97% de apoyo.

Bellingam es el gran triunfador de la edición, ¿es para usted el mejor 'Golden Boy' que ha habido?

Uno intenta siempre acordarse de las cosas más recientes y menos de lo que ha pasado antes.

Pero si yo pienso que en el 2005 ganó un tal Lionel Andrés Messi, que ha ganado 8 Balones de oro, sería arriesgado decir que Bellingham es el mejor de todos. ¿Bellingham ganará 8 Balones de Oro?, ¿uno?, ¿tres?; no sé. Mbappé por el momento no ha ganado ninguno, pero es campeón del mundo.

A mí me gusta disparar como periodista siempre un titular pero tengo que ir despacio, vamos a ver. Tiene todas las bases, tiene un cemento armado excelente para llegar a serlo, pero a ver qué pasa a partir del próximo mes de enero en adelante. Por el momento es el 'rey Midas' del fútbol. Toca algo y lo convierte en oro.

¿El 97% para ganar que ha obtenido Bellingham es la cifra más alta en la historia del premio?

Igual que la que tuvo Mbappé. Pero, cuidado, en la edición de Mbappé han votado solo 30 periodistas, no 50.

Pedri, Gavi, Isco y Cesc en el pasado; ahora en esta edición Bellingham, Linda Caicedo y Aitana Bonmatí premiados. Mucho talento joven en España.

Sí, claro. Y es curioso que nunca había ganado un madridista, nunca en 20 ediciones. Esta es la número 21. No porque Real Madrid no sea un club bueno, es el mejor de la historia, el mejor del mundo, sino porque la filosofía del Real Madrid siempre era "¿cuánto cuesta? vienes con nosotros", es decir fichar súper campeones ya hombres, adultos.

Esta era la filosofía. Algo ha cambiado. Empezaron con Vinicius Jr. y Rodrygo, dos súper jóvenes, y luego ha llegado Camavinga, segundo en el 'Golden Boy' el año pasado. Isco lo ganó con el Málaga en diciembre y en verano estaba firmando por el Madrid.

Esto que voy a contar me da mucho orgullo y no es mentira. Algunos agentes empiezan ahora a poner como clausula una prima por ganar el 'Golden Boy'. Y ahora digo "mira este pequeño premio que nació hace mucho, se pone ahora en los contratos como un bonus". Esto es un sueño para nosotros.

En la otra cara de la moneda... Italia. Solo Mario Balotelli lo ganó y Stephan el Shaarawy quedó segundo puesto. ¿Qué pasa con el talento joven italiano?

Es una buena pregunta, tenemos algunos jóvenes buenos. Este año Italia quedó segunda en el Mundial Sub-20 en Argentina, pero Uruguay al final mereció ganar, equipo superior.

Tommaso Baldanzi sería el mejor ejemplo de talento italiano. ¿Pero dónde juega? En el Empoli. Tiene que jugar en un equipo más grande. La única excepción ha sido Isco, que lo ganó con el Málaga.

Italia necesita cuidar más sus viveros, el lugar donde nacen y se crean los futbolistas. En Italia hay muchísimas academias de fútbol, muchísimas, mucho más que cuando yo era joven. ¿Pero cuál es el problema? Los entrenadores, que son el padre de uno, el tío del otro, el cuñado... no sirve.

Tienen que hacer curso, no digo UEFA, pero algo de formación tenemos que tener entrenadores mejores, esto porque todo quieren hacerlo.

No sé cómo será el sistema español, pero pienso que los entrenadores son semiprofesionales y algún cursito han hecho, no que son totalmente 'amateur'. Se puede hacer una encuesta sobre este tema y estoy seguro de que en España esto se cuida mejor. Seguro que la calidad es más alta por el tema de los entrenadores.