Firmino, en la lista del Real Madrid

La estrella saliente del Liverpool es uno de los cuatro o cinco delanteros que el Real Madrid está considerando traer El brasileño de 31 años dejará los Reds después de ocho años en el club británico y quedará libre

Roberto Firmino no renovará su contrato con el Liverpool. El brasileño de 31 años dejará los Reds después de ocho años en el club británico y quedará libre. Una situación y opción de mercado jugosa, que a estas horas el Real Madrid ya estaría valorando para atacar.

Según informa Fabrizio Romano, la opción de Roberto Firmino para reforzar el ataque del Real Madrid está siendo discutido internamente en la cúpula del club blanco. La estrella saliente del Liverpool es uno de los cuatro o cinco delanteros que el Real Madrid está considerando traer hacia el Santiago Bernabéu.

Excl: Roberto Firmino, one of the names considered by Real Madrid — there are no negotiations as of now, just internal discussions about Bobby. 🚨⚪️🇧🇷 #RealMadrid



He’s one of 4/5 options as new striker; different kind of players in the list.



Firmino, free agent from #LFC. pic.twitter.com/Nt0b5wbuAP