Decisión final por Julián Álvarez

En el Manchester City creen en las grandes habilidades y el futuro brillante que tiene por delante el joven futbolista de 21 años Pep Guardiola habría convencido al argentino para que permaneciera en el proyecto 'citizen'

Julián Álvarez ha estado en los focos de los rumores en las últimas horas. Las informaciones que salían en diferentes medios era que el argentino está al 100% comprometido con el proyecto del Manchester City, pero que el combinado británico le podría buscar una salida en calidad de cedido ante la titularidad indiscutible de Erling Haaland. Sin embargo, esos rumores han sido desmentidos.

Un jugador tan joven , a la sombra de un campeón absoluto, puede ser un gran problema, lo que podría provocar el descontento del argentino, ya que nadie duda que sería titular en muchos grandes clubes europeos. No en vano, los rumores de las últimas horas hablan de algunos equipos interesados en el campeón del mundo: sobre todo, el Bayern de Múnich, en plena revolución y euforia tras el título liguero logrado 'in-extremis'.

There's no chance at all for Julián Álvarez to leave Man City on loan deal in the summer. Sources feel he's set to stay in any case; but for sure, not leaving on loan. 🔵⛔️ #MCFC



Links to Bayern on loan move are described as wide of mark. pic.twitter.com/LOv1CbCZCt