Ferdinand, sobre Vinicius: "¿Cuántas veces tendrá que aguantar esta mierda?"

El exfutbolista insta a las dirigentes de LaLiga a tomar medidas contra el racismo Ha denunciado el racismo en LaLiga a través de las redes sociales y se ha alineado con el brasileño

Rio Ferdinand se ha alineado con Vinicius tras los incidentes en Mestalla. El que fuera defensa del Manchester United ha enviado un mensaje de denuncia a través de las redes sociales.

"Hermano, necesitas protección, ¿Quién protege a Vinicius en España?", empieza diciendo. Ha recibido una roja tras ser cogido por el cuello y recibir abuso racial", recuerda.

How many times do we need to see this young man subjected to this shit? @LaLiga @UEFA @FIFAcom pic.twitter.com/FsEJUZuvMY