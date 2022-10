Confirmado: Benzema y Courtois no estarán ante el Getafe

Carlo Ancelotti reserva a los dos jugadores pensando en el Clásico de la próxima jornada Los blancos juegan mañana en un campo poco propicio en las últimas fechas, el Coliseum del Getafe

No hay sorpresas en la convocatoria de Carlo Ancelotti de cara a la visita liguera de mañana sábado a las 21 horas al Coliseum Alfonso Pérez de Getafe.

Así, Karim Benzema y Thibaut Courtois son las principales ausencias en un listado compuesto por 22 jugadores. El preparador blanco no ha querido arriesgar con la mente puesta en el Clásico del 16 de octubre en el Bernabéu.

Karim Benzema ha estado lejos de su mejor nivel tras volver de su última lesión, con dos encuentros ante Osasuna y Shakhtar donde no vio puerta, marrando además un penalti. Por su parte, Courtois no acaba de recuperarse de las molestias que le han mantenido fuera del once en los últimos partidos.

El listado de jugadores convocados para la visita al siempre complicado feudo del Getafe es el siguiente:

Porteros: Lunin, Luis López y Cañizares.

Defensas: Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Ruediger y Mendy.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Lucas Vázquez y Tchouaméni.

Delanteros: Hazard., Asensio, Vini Jr., Rodrygo y Mariano.