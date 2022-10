Getafe, agujero negro reciente para el Real Madrid

En Betfair, se contempla una victoria ajustada del Real Madrid en Getafe pero con una tendencia que invita a que el conjunto blanco sufra ante los de Quique En las dos últimas temporadas, el equipo de Ancelotti no ha visto puerta en el Coliseum a lo que se le une la falta de puntería de Benzema

En la próxima jornada se nos presenta un Getafe – Real Madrid donde el Getafe necesita al menos puntuar para mantenerse fuera del descenso y el Real Madrid para poder llegar al ‘Clásico’ de la siguiente jornada, como mínimo, con los mismos puntos que el Barcelona. En este caso, el Getafe ha experimentado una gran mejoría en los últimos duelos, mientras que el Real Madrid viene de dejarse puntos por primera vez en la temporada (1-1 ante Osasuna). Según los pronósticos de Betfair, el resultado más probable es el 0-1 que alcanza una probabilidad implícita del 14,3%, la más alta de todos los marcadores posibles. Una victoria ajustada del conjunto blanco que no ha tenido buenas experiencias en el pasado ante el club azulón en el Coliseum.

En las dos últimas temporadas, el club blanco no ha visto puerta en Getafe. En la temporada 2020-2021 se registró un 0-0 y en la temporada pasada el Getafe logró la victoria por 1-0 con una enorme polémica con el VAR. Ni diez minutos pasaron en el cronómetro cuando la polémica llegó al césped del Coliseum Alfonso Pérez. Mariano, titular ese domingo, adelantó a sus rivales para colocarse frente a frente ante a David Soria, ganarle la partida y marcar el primero de la noche en Getafe. Sin embargo, de inmediato el tanto fue anulado. El Getafe acabó ganando por la mínima.

Según los pronósticos de Betfair, que el Real Madrid gane el partido alcanza una probabilidad implícita del 66,7% siendo claro favorito pero consciente de varios factores que no le benefician. Uno de ellos puede ser el gol. A pesar de ganar al Shakhtar en Champions, el número de oportunidades fue enorme y el marcador acabó siendo un ajustado 2-1, algo similar a lo sucedido ante Osasuna que acabó en empate. Benzema acumula tres partidos seguidos sin marcar y la historia tampoco ayuda. El Madrid ha tenido episodios muy duros con derrotas para el recuerdo en Getafe.

El debut del Getafe en LaLiga

En la temporada 2004-05 se jugó el primer Getafe-Real Madrid de la historia de LaLiga. Estreno, derrota y adiós al título del conjunto blanco: el Madrid jugaba su primer encuentro liguero en el estadio del Getafe apurado. Fuera de la Copa en enero y recién eliminado por la Juventus en octavos de la Champions League, al equipo entonces dirigido por Luxemburgo no le quedaba otra que pelear por una Liga que ya tenía muy mal: el Barcelona era líder con ocho puntos de ventaja, pero esperaba el Madrid que esa jornada cambiase el rumbo.

Los blancos visitaban a un recién ascendido, mientras que el Barça tenía que recibir al siempre correoso Athletic. El plan no pudo salir peor: el Barcelona ganó 2-0 y el Madrid cayó 2-1 con goles de Albiol y Riki para el Getafe (Solari hizo el tanto blanco). La ventaja del Barcelona creció a los 11 puntos, con 10 partidos por jugarse; un imposible, aunque la renta final fue de sólo 4 puntos.

A cero en la segunda liga de Capello

Otra gesta del Getafe fue en la temporada 2006-2007. Con Capello, ni un disparo a puerta: El segundo proyecto de Capello al frente del Madrid, con Ramón Calderón en la presidencia, no arrancó como esperaba el técnico italiano. El equipo no daba buenas sensaciones en el juego, dependía demasiado de los goles de Van Nistelrooy y, en los días en que el holandés no aparecía, se notaba la falta de sustento del equipo.

Aquel día en Getafe quedó claro: el conjunto azulón se impuso por 1-0 con gol de Alexis, pero pudieron ser varios más si los de Schuster (que al curso siguiente se haría cargo del equipo blanco) hubiesen andado con más puntería. El partido del Madrid fue ridículo: no realizó ni un disparo a puerta y vio cómo Ronaldo, que empezaba a enfilar su salida del club (se concretaría en enero) era expulsado y se perdía el Clásico de la siguiente jornada.

“Un partido inaceptable”

Hace diez años llegó una derrota muy dura para el Real Madrid en Getafe. Mourinho lo calificó como "un partido inaceptable": el Madrid empezó la Liga 2012-13 con la clara vitola de favorito. Pero la visita al Getafe en la segunda jornada evidenció lo que acabaría siendo el tercer curso de Mourinho en el banquillo blanco: un calvario.

El Madrid cayó tras dos goles de Valera y Barrada (Higuain hizo el gol blanco) y el técnico portugués fue contundente en rueda de prensa: "El partido ha sido muy malo, ha sido inaceptable. La derrota es merecida". Además, empezó a mandar mensajes en contra de Casillas, que no estuvo fino en el primer gol, con una salida mala: "No podemos trabajar más en ello. Que después algún jugador de forma individual no cumple su misión, es un aspecto fuera de mi control...".