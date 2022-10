El Real Madrid confía en la "cláusula Haaland"

Pese a las declaraciones de Guardiola, el club blanco confía en sus posibilidades de firmar al noruego por un acuerdo de 180 millones de euros El Real Madrid planea negociar con Haaland en 2024

Pese a ser su primera temporada en el Manchester City, las recientes actuaciones de Haaland en la Premier League y Champions no han pasado desapercibidas para el Real Madrid, club que ya intentó fichar al noruego la temporada pasada cuando militaba en el Borussia Dortmund. El entorno del club blanco se muestra optimista, según AS, afirmando que supuestamente existiría una cláusula ya firmada con la que Haaland podría dejar el club "citizen" por 180 millones en el verano de 2024. Pep Guardiola ya declaró ante la de posibilidad de este preacuerdo: "No tiene cláusula de recisión para el Real Madrid ni para cualquier otro equipo"

Tras el intento fallido de fichaje de Kylian Mbappe durante el último periodo de traspasos, las oficinas del club blanco buscan a un nuevo galáctico que pueda sustituir a Karim Benzema en un futuro y sea el pilar de un equipo con otras estrellas jóvenes como Vinicius, Tchouameni o Valverde. Erling Haaland parece ser el elegido de Florentino Pérez para ocupar esta posición y convertirse en el nuevo ídolo del Bernabéu.

Las cifras del delantero en este primer tramo de temporada en Inglaterra apuntan a destrozar todos los récords , con 14 goles y 3 asistencias en 8 partidos disputados en Premier League, doblando al segundo máximo goleador Harry Kane, con 7 dianas. La misma tónica goleadora se está viendo en Champions League, donde Haaland ha encontrado portería 5 veces en tan solo tres jornadas, demostrando su capacidad atlética y su instinto goleador que hasta el momento, ninguna defensa está siendo capaz de sofocar.

Una situación parecida se vivió cuando el noruego jugaba en Alemania, donde el Borussia Dortmund, ante el interés de muchos equipos por su delantero, negó por activa y por pasiva la existencia de una posible cláusula donde Haaland podría dejar el club por tan solo 60 millones, precio muy por debajo de su valor de mercado. Dirigentes del Dortmund trataban de proteger a su jugador ante las ofertas de otros clubes pero poco pudieron hacer cuando el noruego decidió abandonar el equipo en la busca de nuevos retos.

El Real Madrid confía en que esta misma situación se replique en el verano de 2024, en el que el club blanco estaría dispuesto a abonar los 180 millones de euros para hacerse con los servicios de Haaland. Pese a las negativas del City, se respira tranquilidad en los despachos blancos y la directiva del Madrid no cesará en su intento de fichar al noruego.