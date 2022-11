El CIES 'complica' al Madrid el fichaje de Bellingham

El observatorio futbolístico da el máximo valor al centrocampista inglés del Borussia (202M), por delante de Vinicius, que se quedaría en 201 Al club blanco se le complica el fichaje si se dispara el precio, y temen que el Liverpool se haya adelantado y haya cerrado un acuerdo

Jude Bellingham es el principal objetivo del Real Madrid para reforzar el centro del campo el próximo verano, pero a medida que avanza el tiempo el precio del jugador va subiendo. La puja está abierta y otros equipos, como el Liverpool, aspiran ficharlo tanto como el equipo blanco. Su precio de salida sería de 100 millones de euros, pero su club, el Borussia, intentará sacar el máximo beneficia y espera traspasarlo por 150, aunque podría ser más si sigue los consejos del CIES, que le da un valor de 202.

El Centro Internacional de Estudios Deportivos ha elaborado una tabla con el precio de los jugadores que estarán en Qatar representando a sus países y Bellingham encabeza esa tabla con un valor de 202 millones de euros, uno más que el madridista Vinicius, con 201. El top cinco lo completan Mbappé, con 185; el azulgrana Pedri, 158 y el delantero del Bayer Jamal Musiala con 151. Precios desbocados para un mercado que tendrá en el Mundial un amplio escaparate en el que los grandes clubes intentarán pescar para reforzar sus plantillas.

PUJA CON EL LIVERPOOL

El Borussia asumen que va a ser difícil sujeta a su joven estrella, como reconoció Hans-Joachim Watzke, director ejecutivo: “No tenemos que fingir que el tema no está sobre la mesa. Si los clubes realmente grandes están involucrados, entonces no podemos darnos el lujo de tener una pelea financiera". Una declaración de intenciones de que intentarán sacar máximo rédito de su traspaso con dos clubes como principales competidores, Liverpool y Real Madrid, además del Chelsea o United, entre otros.

En Inglaterra dan por hecho que el Liverpool lo tiene atado por 100 millones de euros, pero el Real Madrid cree que no es así y confían en que sea el jugador el que decida dónde quiere acabar. El entorno del futbolista asegura que quiere jugar con los blancos, pero, como en el caso del entorno del Liverpool, no hay confirmación del optimismo que tienen ambos equipos para llevárselo. Lo que está claro es que el Madrid no llegará a los 150 millones que podría pedir el Borussia y mucho menos a los 202 que fija el CIES por un jugador de 19 años.