Carvajal: "Vinicius fue carne de meme; he visto a muy pocos jóvenes sobreponerse a eso"

El lateral destaca la evolución del brasileño, al que ve "entre los tres o cuatro mejores del mundo" "Quizás debería estar menos encima del árbitro", reconoció antes de la final ante Osasuna

Dani Carvajal enfoca la final de Copa en un buen momento de confianza. Ocurre a menudo con el lateral, a pesar de tener altibajos, acostumbra a llegar al momento clave de la temporada en su pico de forma. Lo ha reconocido hoy en la previa del duelo ante Osasuna. "Todo jugador tiene mejores y peores momentos. Y es cierto que me encuentro bastante bien en este momento de la temporada, estoy enchufado. Tenemos jugadores acostumbrados a este tipo de partidos. Y esperemos que sea un factor importante", empezó diciendo.

El lateral también se ha referido a la larga ausencia de los blancos en una final de Copa. "A principios de temporada nos planteamos alcanzar todos los títulos. La Copa se nos estaba atragantando. No es fácil. Estamos en un momento importante y no sabría darte una razón explícita de por qué hemos tardado tanto. No nos vemos favoritos. Osasuna se ha ganado por méritos llegar a la final. Es un gran equipo y lo demostraron en el Camp Nou".

Carvajal no ha querido insistir en las palabras de Courtois, que lamentó los arbitrajes al Madrid, e incluso ha hecho autocrítica. "Soy uno de los que más encima estoy del árbitro. Quizás debería hacerlo menos. Lo intento corregir. Todos nos equivocamos. Me costó la primera amarilla protestar y seguramente nos costó el partido. Ellos intentan hacerlo lo mejor posible y tú intentas rascar y que la siguiente decisión sea a nuestro favor. Los árbitros intentan hacerlo lo mejor posible, no creo que tengan premeditación, pero deberían proteger más el jugar y no favorecer al equipo que intenta destruir y perder tiempo. Debería ser un punto a corregir para la próxima temporada".

Elogios a Vinicius

Al defensa le preguntaron por la evolución de Vinicius y reconoció que tras convertirse "en carne de meme" durante una época no era sencillo dar el paso adelante que ha terminado dando siendo tan joven.

"Voy a ser sincero. Al llegar ya se veía que iba para crack, pero fue carne de meme y tuvo una presión tremenda. Siendo tan joven sobreponerse a eso y ser entre los tres o cuatro mejores del mundo lo he visto muy poco. Ha trabajado mucho y lo que es ahora se lo ha ganado con creces".