Baraja: “Puedes perder, pero no de esta forma”

Rubén Baraja, entrenador del Valencia, se mostró muy crítico con la actuación de su equipo en el Santiago Bernabéu, cayendo derrotado 5-1 ante el Real Madrid, y aseguró que “puedes perder, pero no de esta forma” y que eso es lo que le “duele”.

“Nunca es positiva una derrota tan dolorosa como la de hoy. Hoy hemos elegido el peor escenario para cometer errores. A partir de ahí, tenemos que ser autocríticos. Hemos concedido mucho, algo que no es habitual. El peor escenario para dar la peor versión de esta temporada. Hoy puedes perder, pero no de esta forma, que es lo que duele. Nos han faltado las cosas que nos hacen ser competitivos porque no me han gustado las cosas que he visto hoy”, dijo en rueda de prensa.

“Me ha dolido mucho lo que ha pasado al inicio de la segunda parte. Nos ha faltado ser intensos, presionantes… hemos perdido virtudes que veníamos teniendo en otros partidos. Y con esas facilidades, el Real Madrid las aprovecha”, continuó.

“No hemos sido nosotros hoy. Nosotros tenemos que jugar siempre a un alto grado de concentración, ser presionantes, agresivos, valientes al sacar la pelota… Esto nos tiene que servir para aprender. Aquí se puede perder, porque no es nuestra liga este partido, pero me duele cómo lo hemos hecho”, añadió.

“El análisis no tiene que ir por el resultado final, si por cómo se ha producido. No hemos estado a nuestro nivel y hemos dado muchas facilidades al Real Madrid. Un equipo con esta pegada se te complica mucho el partido. No hemos sido reconocibles en ningún momento hoy. Quizá del 1-0 al 2-0, que hemos tenido dos o tres acciones para el 1-1. Luego del 2-0 hemos ido a remolque del resultado, declaró.

“La diferencia ha sido la pegada en la primera parte. Después del 1-0 nos ha costado entender que teníamos que jugar por fuera y no perder tantos balones interiores. El 2-0 ha sido una losa. Nosotros habíamos tirado tres veces sin gol, y el Real Madrid tiró dos veces, una al palo, y marcó dos goles”, completó.

Además, el técnico del Valencia comentó el estado de dos jugadores que se retiraron del terreno de juego antes de tiempo. Sobre José Gayà comentó que es “solo un golpe en la rodilla”, mientras que de Pepelu dijo que le quitó por “molestias” porque tenía “tarjeta amarilla” y con un resultado abultado.