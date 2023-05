Baraja: "El gesto despectivo de un jugador cuando se retira del campo también es censurable"

"Si algún aficionado ha hecho comentarios racistas, los condenamos enérgicamente" "También ha habido reacciones de futbolistas que no han estado a la altura"

Ruben Baraja intentó mostrarse comedido con todos los incidentes con los que terminó la victoria del Valencia ante el Real Madrid (1-0). El técnico del conjunto che fue inflexible con las actitudes racistas, pero también censuró el comportamiento de Vinicius, especialmente cuando se retiraba camino de vestuarios al ser expulsado.

"Somos un club señor en muchos aspectos y no solo por nuestra historia, si no por nuestro comportamiento", empezó diciendo un Baraja que condenó los insultos racistas: "Si algún aficionado ha hecho comentarios racistas, lo condenamos de manera enérgica. No puede ser de otra manera".

Dicho esto, apuntó al comportamiento de Vinicius sin nombrarlo en ningún momento: "También ha habido reacciones de futbolistas que no han estado a la altura. Hay situaciones que se pueden evitar, como que un jugador que ha sido expulsado, a mi entender de forma merecida por golepar a un jugador nuestro, se vaya haciendo ciertos gestos. Eso también es censurable".

Baraja concretó el gesto al que se refería, ese brazo en alto de Vinicius con dos dedos, como deseando el descenso a Segunda División del Valencia: "Entiendo que en un momento de tensión hagas cosas que no sientas, pero ha hecho un gesto despectivo a la afición y nuestra afición merece un respeto".

Centrado en el partido y en la salvación, el técnico del Valencia indicó: "Ha sido un partido con mucha tensión, pero hemos conseguido tres puntos muy importantes que ante un rival como el Madrid tiene mucho valor".

Baraja no quiso dar por sellada la permanencia: "No hago cuentas de la vieja. Estamos cerca de tener continuidad en el juego y estamos contentos por la actitud de los jugadores".