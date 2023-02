Asensio sigue desaprovechando oportunidades

El balear, que reclama ser titular en los partidos 'grandes', se quedó sin brillar en el derbi Ancelotti confía en él más como revulsivo y tiene una gran competencia en su posición

Marco Asensio no está conforme con su actual papel de revulsivo en el Real Madrid. El delantero balear siempre ha considerado que ha hecho méritos suficientes para tener la condición de titular pero Carlo Ancelotti se resiste a dársela. El italiano es un entrenador de ideas fijas, que suele confiar con un grupo concreto de jugadores y en ese once tipo que tiene definido Marco Asensio no aparece. En la delantera son inamovibles Vinicius y Benzema y para jugar por la derecha prefiere a Rodrygo o Fede Valverde.

Asensio ha ido teniendo minutos a lo largo de la temporada pero lo que a él le gustaría es ser uno de los fijos en los partidos 'grandes', en eliminatorias de Champions, en finales o ante el eterno rival. Por la lesión de Rodrygo, Ancelotti le dio la oportunidad de jugar de inicio en el derbi contra el Atlético, pero el futbolista la volvió a desaprovechar. No aportó peligro, salvo en un disparo. Estuvo fallón y alejado del juego. Lo intentó, pero sin brillar. Jugó 63 minutos.

Por eso, difícilmente, el técnico del Real Madrid volverá a confiar en él este jueves en la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Barça en el Bernabéu. Asensio tiene mucha competencia en su puesto y la intermitencia en su juego le juegan en contra. No ha dado muestras de ser un jugador regular, una cualidad muy preciada para Ancelotti.

Esta temporada ha participado en 18 partidos de liga pero sólo ha completado los noventa minutos en dos. La mayoría de veces ha entrado en el segundo tiempo para desbloquear un partido trabado con su excelente capacidad de remate. En lo que llevamos de Liga ha marcado cuatro goles y ha dado tres asistencias. Acaba contrato y tiene muchos pretendientes

Su falta de constancia en el juego está provocando que el Real Madrid no tenga ninguna prisa para resolver su futuro. El 30 de junio finaliza su contrato y desde el pasado uno de enero es libre para negociar con cualquier otro club. Muchos equipos de la Premier lo pretenden, entre ellos el Arsenal. Agbonlahor, mítico exfutbolista inglés, recomienda a los gunners fichar al balear: “Es exactamente el tipo de fichaje que necesitan”, dijo. También el Milán está muy pendiente de su futuro.

Al finalizar contrato y teniendo en cuenta las buenas relaciones entre su agente, Jorge Mendes, y el FC Barcelona, desde la entidad azulgrana también han mantenido algún contacto con el futbolista.

En las siete temporadas que lleva en el Real Madrid suma 265 partidos, con 55 goles y 28 asistencias, unas cifras que para nada son espectaculares.