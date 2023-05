Ancelotti: "No tiene sentido"

El entrenador del Real Madrid se muestra crítico con la hora del encuentro del martes contra la Real Sociedad a las 22:00 horas El italiano confirmó que el proyecto del club es fichar un 9 y eludió hablar sobre si será el próximo seleccionador brasileño

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se quejó de "un horario que no tiene sentido" en referencia al encuentro del martes contra la Real Sociedad a las 22:00 horas CET (-2 GMT) en un partido para el que anunció que "no" hará rotaciones salvo las obligadas "por las bajas".

"Mañana es un partido exigente porque jugamos contra un buen equipo y tenemos algunas bajas por algunas lesiones, sanciones... va a ser un partido difícil. Además, es un horario que no tiene sentido, pero es lo que tenemos que hacer. Vamos a San Sebastián con todas las ganas del mundo de hacer un buen partido", dijo en rueda de prensa.

Un Ancelotti que se refirió a los dos jugadores que se ausentaron del entrenamiento previo, el brasileño Éder Militao y el uruguayo Fede Valverde.

"Militao está bien. Ha tenido un tema personal, pero volvió con el entrenamiento empezado. Está bien y mañana va a jugar. Valverde ha hecho un trabajo individual en la piscina, pero puede estar disponible para mañana. Alaba no porque ha empezado hoy con el grupo y Luka Modric podría estar listo para el sábado", declaró.

Además, comentó que no hará rotaciones masivas a pesar de tener la final de la Copa del Rey frente a Osasuna el sábado.

"Si Benzema está bien, sí jugará. Hoy estaba un poco cansado, pero si recupera bien jugará. Mañana no haré rotación, salvo por bajas. Mañana voy a poner al mejor equipo posible", comentó.

"Llegamos en buena condición física. Para mañana hay que evaluar la recuperación de los jugadores y meter al mejor equipo posible frente a un rival fuerte contra el que tenemos que mostrar lo mejor que tenemos", explicó.

Por otro lado, Ancelotti destacó la "continuidad" del Barcelona para "sacar muchos partidos adelante" y aseguró que si los azulgrana ganan la Liga "significa que lo han merecido".

Por su parte, el italiano insistió en que su equipo debe mantener la concentración defensiva para tener más regularidad.

"A veces está la costumbre de pensar que lo podemos arreglar con la calidad que tenemos arriba; y no es así siempre. La base es el compromiso defensivo, que a veces tenemos y a veces no", reconoció.

Un 'Carletto' que se refirió a las declaraciones virales del griego Giannis Antetokounmpo, jugador de Milwaukee Bucks de la NBA, tras caer en primera ronda de las eliminatorias por el título.

"(suspiro) Oh, dios mío... Me hiciste la misma pregunta el año pasado. ¿Tú consigues un ascenso cada año en tu trabajo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cada año que trabajas es un fracaso? ¿Sí o no? No, cada año trabajas para conseguir algo, para conseguir una meta: un ascenso, cuidar de tu familia...", argumentó Antetokounmpo.

"No es un fracaso: son pasos hacia el éxito (...). Michael Jordan jugó 15 años y ganó seis campeonatos. ¿Los otros nueve fueron un fracaso? ¿Eso es lo que me estás diciendo? (...). Es una pregunta equivocada. No hay fracaso en el deporte. Hay días buenos y días malos, algunas días triunfas y otros no (..). De eso trata el deporte: no ganas siempre", añadió.

Sobre esas declaraciones habló Ancelotti: "Lo que dijo Antetokounmpo ha sido espectacular. No tengo nada que añadir. Lo pienso al 100%. En el deporte, ni en la vida, no se puede hablar de fracaso. Cuando estás con tu conciencia tranquila de hacerlo mejor nunca será un fracaso. Intentar hacer las cosas significa que puede salir bien o no. Yo tengo un vajilla muy grande, pero si tengo que meter los títulos que he perdido no sería una vajilla, sería una casa. Fueron unas palabras espectaculares", valoró.

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, desveló, por otra parte, que en "el proyecto futuro del club" entra "fichar" un delantero, ya que el francés Karim Benzema "tiene una edad", 35 años, a pesar de que defienda el rendimiento del ariete durante esta temporada en la que suma 29 goles.

"El proyecto futuro del club es fichar un '9' porque Karim tiene una edad, pero como está ahora Karim no pensamos en esto y la delantera está funcionando muy bien. Karim ha tenido altibajos, pero han progresado Rodrygo y Vinicius, Asensio está haciéndolo muy bien... el problema no ha sido la delantera estos años -refiriéndose a la falta de compromiso defensivo de su equipo en algunos partidos-", comentó en rueda de prensa.

Ancelotti ponderó el rendimiento de Vinícius y Rodrygo: "El jugador brasileño destaca por sus cualidades individuales. He tenido muchos como Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Pato, Kaka... pero cada uno tiene sus características. Regateadores como Vinícus y Rodrygo son difíciles de encontrar en el fútbol mundial", dijo.

El técnico del conjunto blanco aseguró también que 'Vini' "no necesita una roja" para escarmentar, tras cuestionarle esto una periodista, ya que "con todas las amarillas que ha tenido es suficiente".

Ancelotti eludió hablar sobre si será el próximo seleccionador brasileño y negó que haya una fecha límite para adoptar una decisión. "Ya he dicho de que mi futuro no hablo, pero te contesto. La fecha límite es una tontería porque no ha hablado con nadie; pero no hablo de mi futuro", contestó.

Además, Ancelotti destacó la polivalencia de Toni Kroos en el centro del campo y el futuro que le ve al argentino Nico Paz, canterano que entrenó este lunes con el primer equipo.

"A Kroos le gusta jugar al fútbol, sea donde sea. Puede jugar como pivote o de interior izquierdo, según la estrategia y lo que necesites en el partido. Él no tiene ningún problema y no hay que convencerle para que juegue de pivote. Además, con él de pivote, la salida de balón, que es algo importante en el fútbol, sale muy bien", aseguró.

"Nico tiene proyección para jugar en el primer equipo. Lo está haciendo muy bien con Arbeloa y Raúl", destacó.

Por otro lado, se refirió al japonés Takefusa Kubo, quien se marchó a la Real Sociedad, rival del Real Madrid este martes (22:00 horas CEST, -2 GMT), pero que cuenta con una opción de recompra por parte del conjunto blanco.

"Lo está haciendo muy bien y le seguimos. Hablaremos este tema los próximos meses, teniendo en cuenta de que en esta plantilla hay mucha competencia y no es fácil encontrar minutos para este tipo de partidos", apuntó