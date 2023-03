Ancelotti sale en defensa de Benzema

El madridismo sigue sin digerir que Leo Messi ganara el 'The Best' por encima del delantero francés "No puedo decir a qué tres votaría, pero son del Madrid seguro", ha explicado el técnico madridista

Carlo Ancelotti ha atendido a los medios de comunicación en rueda de prensa antes de que el Real Madrid reciba al Barça en el clásico de la ida de semifinales de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu. El técnico, durante su comparecencia, ha echado un cable a su pupilo, Karim Benzema, que no acudió a la gala de entrega del premio FIFA 'THe Best' a Leo Messi, gran triunfador de la noche.

El italiano, curtido en mil batallas, no se sorprende de nada, aunque sí tiene claro que él hubiera tomado otra decisión sobre los ganadores del premio. "No me ha llamado la atención, es bastante normal", aseguró sobre el hecho de que ganar el mejor futbolista de la historia, Leo Messi, después de lograr el Mundial en Qatar.

Eso sí, explicó que él hubiera distinto: "Mis tres (votos) no puedo decirlo porque tengo un conflicto de interés", comentó antes de revelar que "pero son del Real Madrid, seguro".