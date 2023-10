Ancelotti, rendido ante Bellingham: "Nadie esperaba este nivel"

El técnico italiano ensalzó al centrocampista, que acumula ya 10 goles en sus primeros partidos con el Real Madrid Por otra parte, destacó que "sabemos que no es un delantero centro" a pesar del protagonismo ofensivo del que está gozando

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, confesó tras el doblete de Jude Bellingham a Osasuna, que aumenta a diez los tantos del inglés en el mismo número de partidos con el Real Madrid, que "nadie esperaba este nivel" y su capacidad goleadora.

"Bellingham es lo de siempre, está encontrando mucha posibilidad en ataque porque está muy metido en el juego y por no tener una posición fija en el campo. Eso le da ventaja, llega muy bien de segunda línea y combina bien con sus compañeros. Ha hecho un inicio de Liga sorprendente. Nadie esperaba este nivel y su numero de goles", dijo en rueda de prensa.

Analizó el técnico madridista la libertad de movimiento de Bellingham que está desatando la mejor imagen del jugador en su corta carrera. "Es muy dinámico, juega por fiera y por dentro con fuerza física que le permite bajar y subir. Controlarlo no es tan sencillo para los rivales a este tipo de jugador".

"Está muy bien, se ha adaptado muy rápido a nosotros. No nos importa mucho si es el mejor del mundo en este momento, todo el madridismo tiene la suerte de haber fichado un jugador excepcional. Estamos muy contentos, yo como entrenador y los aficionados", valoró.

Pese a su gran momento, Ancelotti resaltó la tranquilidad y la humildad de Bellingham en el día a día. Lo que más le sorprende, confesó que es su madurez con apenas 20 años.

"Él vive este momento muy tranquilo. Entiende muy bien las cosas, están saliendo bien pero sabemos que no es un delantero centro que marque todos los goles. Es un mediapunta que llega muy bien. La prioridad no es marcar, llegará el momento que no lo hará y podrá dar en el campo otra contribución al equipo con trabajo y calidad", advirtió.

"Lo que más me sorprende es la madurez que tiene, nos hace olvidar que tiene 20 años. Es muy inteligente, aprende muy rápido y está muy contento de estar aquí. Disfruta de su momento pero siempre con los pies en el suelo, con mucha seriedad y profesionalidad", sentenció.