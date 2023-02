Carvajal, Alaba y el cansancio, los problemas de Ancelotti en defensa

Se cargan las tintas en Rudiger por su estilo tosco, pero son el canterano y al austriaco los que están muy lejos de ser los de la temporada pasada Las lesiones y el exceso de partidos pasan factura con un problema de fondo que alcanza a los principales jugadores que utiliza Ancelotti

Dani Carvajal y David Alaba no están en su mejor momento ni están haciendo su mejor temporada. Dos fijos en la defensa de Ancelotti, que utiliza cuando están físicamente bien sin reparar en que no rinden como el año pasado. El canterano lleva tiempo por debajo de su nivel provocado por los constantes problemas musculares que le impiden adquirir la forma para acercarse al defensa fuerte, seguro y solvente que es. El austriaco ha ido de más a menos por la carga de partidos, y desde el parón de un Mundial que no jugó, su rendimiento está por debajo del habitual.

Carvajal se ha perdido siete partidos por lesión sin que los médicos hayan certificado ninguna de las tres bajas que ha tenido con partes médicos. Empezó mal el curso por culpa de un esguince de tobillo que se produjo a los 10 días de iniciada la pretemporada y que retraso su puesta a punto. Después, jugó con regularidad, pero sin el rendimiento que le llevó a ser el dueño de la banda derecha de su equipo y de la selección. Jugó el Mundial, donde tampoco fue el de siempre. Y desde Qatar los problemas en el sóleo frenan su continuidad y cuando reaparece no acaba de dar su verdadero nivel.

RUDIGER PAGA LOS PLANTOS ROTOS

Alaba se había consolidado como pareja de Militao en el eje de la defensa, que la temporada pasada fue de lo mejor del equipo. El austriaco tampoco está fino pese a que la primera parte del curso lo salvó con suficiencia, pero se fue desinflando con el paso de las jornada para acabar desentonando y ofreciendo un nivel por debajo del conocido. Ahora sale de una lesión y Ancelotti espera que cuando adquiera el tono físico y recupere el ritmo, vuelva a ser el de antes, algo que con Carvajal muchos empiezan a dudar.

El entorno del madridismo no quiere ver el bache por el que pasan sus dos defensas titulares, y se centra en las limitaciones de Rudiger. El alemán venía así de serie, fuerte, expeditivo, rápido, y una garantía por alto. Otra cosa es su capacidad futbolística que siendo correcta no le da para ser uno de los encargados de sacar el balón desde la defensa, salvo en balones largos para los que tiene bastante precisión. Se le critica por esas carencias cuando cumple con su misión defensiva, pero le cuelgan cualquier error porque pasaba por ahí.

EL DESGASTE DE LOS HABITUALES

El problema defensivo del Real Madrid es grupal. Ancelotti sabe que para ir a por los partidos debe presionar al rival y el equipo ha atravesado un periodo de dudas que obligan al italiano a arriesgar. Aunque reconoce que hay desgaste, niega el cansancio, pero hay jugadores que ya no están para correr los 90 minutos como Modric (37 Años), Benzema (35) o Kroos (33) a los que se suma Vinicius, que lleva casi 40 partidos disputados (39) entre el Madrid y su selección, y Valverde, que como el brasileño no es una máquina para aguantar el desgaste que acumula después de otros 38 partidos con los blancos y su selección. Ambos están por encima de los tres mil minutos jugados.

Carvajal, 31 años, y Alaba, 30, también acusan ese desgaste. Si se agrupa a todos los mencionados en un equipo inicial. El Madrid ha encajado un gol por partido, 34, un registro pobre para un equipo aspirante. En ataque está siendo también irregular, salvo cuando arriesgan para jugar en campo rival con o sin balón. Ocho partidos los ganó por un gol de diferencia y sufriendo, y eso que salvo en dos de los 34 marcó siempre uno o más goles. Falta equilibrio en el juego entre líneas, con jugadores que quieren, pero que no llegan a fusionarse con sus compañeros en la presión conjunta y los rivales lo aprovechan para castigarles y que son la raíz de esos problemas defensivos.