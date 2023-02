Los títulos decidirán si Ancelotti se queda en el Madrid o se va a Brasil

El italiano tiene contrato hasta 2024 y su intención es cumplirlo salvo que el Real Madrid prescinda de él por no ganar ningún título mayor Florentino empieza a proyectar el equipo de la próxima temporada contando con él, pero si no gana nada Brasil sería la alternativa

Es pronto para saber si Carlo Ancelotti entrenará al Real Madrid la próxima temporada o acabará dirigiendo a la selección de Brasil. En estos momentos es entrenador del equipo madridista a todos los efectos, con la opción de una temporada más si los resultados acompañan. Tiene firmado contrato hasta junio de 2024 y su intención es cumplirlo salvo que no gane ningún título mayor, Champions, Liga o Copa del Rey, que se sumaría a la Supercopa de Europa y al Mundial de Clubes. De no conseguirlo, revivirá la experiencia de su primera etapa y Brasil, en estos momentos, es la mejor posicionada para ficharlo.

El Real Madrid sigue vivo en las tres competiciones en las que participa. Dos de ellas van a depender del Barcelona, al que persigue en la Liga y con el que se cruzará en las semifinales de la Copa del Rey. La tercera y la que el madridismo más desea es la Champions League, cuyo primer examen tendrá dentro de dos semanas con el partido de ida en Anfield ante el Liverpool. El futuro de Ancelotti va a depender del papel que hagan en esas tres competiciones por mucho que su deseo sea cumplir el contrato que tiene firmado hasta 2024 “y punto”.

FLORENTINO CUENTA CON ÉL… DE MOMENTO

Para Florentino Pérez, presidente del club, Ancelotti está cumpliendo con las expectativas. Ha ganado dos de los tres títulos disputados, pero ahora viene lo más difícil. El dirigente blanco planifica la temporada 2023-24 teniendo en cuenta la opinión del italiano, le da voz aunque no voto, las decisiones finales de cada caso son exclusivas del presidente. Mantiene plena confianza en el italiano, que ha ganado nueve títulos al frente del equipo en los dos años y medio que lo ha entrenado, cuatro en su primera etapa y cinco en esta segunda, que le igualan como presidente a Santiago Bernabéu, 31 de fútbol, y sitúan al italiano tercero en el podio de técnicos más laureados en las historia del club por detrás de Zidane, 11, y Muñoz, 14.

No se descarta que pueda acabar siendo el seleccionador brasileño en caso de no seguir al frente del Real Madrid. Las partes niegan contactos directos, aunque no indirectos. La Confederación Brasileña ha sondeado la opción y la respuesta es que es entrenador del Real Madrid hasta 2024, pero que si deja de serlo le ilusionaría hacerse cargo de la canarinha. Una respuesta que invita a los dirigentes brasileños a esperarlo unos meses, aunque no le aseguran que le reserven el banquillo si la situación se dilata en el tiempo.