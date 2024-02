Ancelotti: "Hemos dado un golpe fuerte a la Liga"

Carlo Ancelotti estaba exultante tras golear al Girona (4-0). Tanto es así que no tuvo reparos en reconocer que "hemos dado un golpe fuerte a la Liga, porque el Girona es un muy buen equipo que aún no había perdido fuera de casa en la Liga". Con todo, el veterano técnico italiano invitó a sus futbolistas a no bajar el listón: "Hasta ahora lo hemos hecho muy bien y estamos bien posicionados, pero la Champions League nos va a quitar energía y necesitamos seguir con compromiso y buena actitud".

El entrenador del Real Madrid consideró que había sido "nuestro mejor partido", teniendo en cuenta la baja de última hora de Antonio Rüdiger que dejó a la defensa en cuadro: "Hemos batido un récord del mundo con cuatro centrales lesionados, pero la emergencia ha aumentado el compromiso defensivo del equipo y ahí ha estado la clave del partido, porque luego hemos podido aprovechar la calidad que tenemos arriba".

Ancelotti se refirió a la baja de Rüdiger y a los problemas en el tobillo con los que acabó Jude Bellingham: "Rüdiger no ha podido rebajar el hematoma que arrastra del golpe que recibió ante el Getafe y no hemos querido arriesgar a perderlo para el martes. Bellingham ha acabado con un esgunice en el tobillo. Ojalá podamos contar con los dos para el partido contra el Leipzig".

El técnico italiano destacó la figura de Vinicius: "Ha hecho un partido top. Es un jugador muy importante cuando está a este nivel y con esta actitud. Para mí es el mejor del mundo". El preparador madridista amplió sus elogios: "Bellingham es el segundo mejor, Rodrygo el tercero, luego Kroos, Valverde, Camavinga... es muy bueno estar en el banquillo del Real Madrid".

Ancelotti también se rindió a Carvajal, que cubrió la baja de última hora de Rüdiger jugando como central izquierdo por primera vez en su carrera: "Parecía que llevaba 400 partidos en esa posición. No le puedo enseñar nada, porque lo tiene todo".