Ancelotti, harto del 'caso Modric'

El entrenador del Real Madrid se mostró cansado de justificar las suplencias de Luka Modric "Solo pueden jugar cuatro de los siete medios y si pongo cinco, luego me llevo los palos", afirmó

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, compareció en rueda de prensa en la previa del partido ante el Nápoles de la jornada 2 de la Liga de Campeones. El técnico evidenció que no le gusta nada que se le cuestione de forma constante sobre la situación de Luka Modric, suplente en los dos últimos partidos.

De entrada, Ancelotti aceptó el debate y admtió que puede resultar "sorprendente" que Modric no sea siempre titular, si bien recordó que "jugó el primer partido de Champions y el derbi. En estos dos últimos no ha jugado porque la competencia es muy alta. No tenemos ningún problema con él y él no tiene problemas con nosotros. Sentimpos hacia él un gran respeto como profesional y persona, pero debo tomar decisiones que cuestan mucho”.

La segunda pregunta sobre Modric ya le molestó más. "No sé cómo explicarlo, es una decisión técnica de estos dos partidos, que puede cambiar mañana o los próximos partidos. Cada rueda de prensa hay una pregunta de este tipo. No hay mucho que explicar porque en cada partido hay quién se queda en el banquillo. Juegan cuatro y somos siete centrocampistas, cuando pongo cinco también me llevo palos”, dijo con cierta sorna.

La trampa de Bellingham

Con Bellingham optó por la prudencia ante la lluvia de elogios y apuntó que “Bellingham se ha adaptado muy bien a su nuevo equipo, mostrando todas las cualidades, tenemos el mejor equipo del mundo, hay que tener estar con ilusión y ganas. Estamos contentos de que juegue con nosotros”. Ancelotti tiró de veteranía y no cayó en la trampa de calificarle como el mejor jugador de mundo.

Del Nápoles comentó que "jugamos contra uno de los mejores equipos de Italia, lo hizo muy bien el año pasado y mantienen la misma estructura. Será un partido igualado, con individualidades y un ambiente que empujará mucho. Debemos jugar un partido serio, completo y repetir lo hecho en Girona”.

La posición de Camavinga

Sobre el once no quiso dar pistas y solo avanzó que es difícil que Camavinga repita de lateral zurdo porque "tenemos a dos muy buenos como Mendy, que ya está recuperado y Fran García, que empezó muy bien la temporada". Sobre cómo acata el galo su cambio de posición, Ancelotti mostró de nuevo su cara simpática al responder. "Cuando le pregunto si prefiere jugar de lateral izquierdo o estar en el banquillo, dice que lo ponga lateral izquierdo. Entonces es que está convencido de jugar allí”.

El perdón a Nacho

Otro asunto que zanjó fue la expulsión de Nacho en Girona. Ancelotti explicó que “Nacho ha hablado con Portu, ha pedido disculpas, ¿qué más puede hacer? La disculpa ha sido aceptado y ahí acaba el tema”.

De su etapa en el Nápoles habló sin rencor, pese a que su salida fue un tanto polémcia y dijo tener “una relación muy buena con todos, no tiene sentido volver atrás. Cuando en la relación con el club no hay el feeling adecuado es mejor parar. Creo que fue la decisión más correcta par Nápoles y para mí. Con los años volví al mejor club del mundo”.