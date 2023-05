Ancelotti centra el foco en el 'caso Vinicius'

“Vinicius es una víctima que a veces pasa por culpable, pero también lo son los aficionados que se comportan de manera impecable” “Las palabras de Xavi han sido ejemplares, porque lo normal en el fútbol es insultar y todo Mestalla no dijo ‘mono’ pero si le insultó diciéndole ‘tonto’”

La conferencia de prensa de Carlo Ancelotti fue monotemática con el ‘caso Vinicius’. Ni una pregunta del partido ante el Rayo Vallecano, que ha pasado a un segundo plano con lo que llueve entorno al jugador brasileño como víctima del racismo. “Puede ser una buena oportunidad para solucionar la situación”, dice el italiano, que considera “víctima” a su jugador y rechaza que le señalen como “culpable”. Se quejó de que el insulto esté permitido en nuestro fútbol y elogió las palabras de Xavi que calificó de “ejemplares” por censurar que se pueda insultar impunemente y recordó que en Inglaterra tomó medidas y “no hay ni policía”. Espera que la Federación y LaLiga tomen decisiones y prefiere esperar para opinar. Por último, no cree que Vinicius se vaya “porque ama al Madrid”.

“Estamos preocupados por Vinicius, que se no ha entrenado por una pequeña molestia en la rodilla”, empezó diciendo para añadir: “Esperamos la sanción, porque se puede abrir un nuevo debate”. El italiano considera que esta situación puede ser una buena oportunidad para solucionarlo” y considera que su jugador “es víctima de lo que está pasando, pero a veces pasa por culpable por sus broncas y su actitud”.

Se disculpó con el público de Mestalla por acusarles de decir “mono” cuando la palabra era “tonto”, pero cargó contra los improperios: “Aquí es costumbre insultar, por eso las palabras de Xavi son ejemplares. En el fútbol el insulto es normal. Es cierto que no le decían “mono” sino tonto, y no entiendo porque se permiten ese insulto”. Y recordó que esos insultos los ha escuchado en Mallorca, Valladolid…

CANSADOS DE LOS INSULTOS E IMÁGENES MANIPULADAS

“Estamos cansados de ser insultados. Le pasa a Xavi y a Vinicius, aunque con tintes racistas. Detrás del banquillo te dicen ‘hijo de puta’, ‘maricón’, ‘que se muera tu padre, tu madre’... Es una buena oportunidad de parar todo esto. También tengo que decir que España no es racista, pero hay racismo en España como en otros sitios. Ojalá las instituciones lo hagan como lo ha hecho el presidente de la FIFA que fue claro. Espero que también lo hagan la Federación, LaLiga y los árbitros”, y fue más allá insinuando la manipulación de las imágenes de la refriega que le costó la roja a Vinicius.

“No entiendo porque en Valencia se olvidan de meter las imágenes. Manipular una imagen es bastante grave no sé si se olvidaron, pero es claro que los primeros en agredir fueron el portero del Valencia y luego Hugo Duros. Si te agreden te defiendes”, aseguró y luego reflexionó sobre la posibilidad que hubo de parar el partido o irse: “Puede ser una solución buena, pero no soy el indicado para decirlo. Lo que sí sé es que es un momento importante tomar medidas drástica. Las instituciones tienen oportunidad en este momento con el tema caliente para mejorar la situación”.

UN PROTOCOLO OBSOLETO E INSTITUCIONES SIN CONCIENCIA

“España no es racista pero hay racismo sobre todo en los estadios de fútbol donde se permite todo”, afirma y analiza el protocolo vigente sobre el racismo aquí: “Sí, está obsoleto. Si aplican el protocolo lo tiene que hacer desde que llegamos en autobús al estadio. Ahí se acaba que Vinicius es un provocador, porque le han empezado a insultar dos horas antes del partido. El protocolo empieza ahí, si lo aplicas en el minuto 70 ya es tarde”.

Tampoco le basta las condenas permanentes que hacen las instituciones porque “no son suficientes”. “Hace mucho tiempo que condenamos los actos de racismo, pero después de condenar hay que actuar y no se ha actuado. Si se actúa esto se acabar. Hay países en los que no te insultan, como en Inglaterra. Este tema lo resolvieron hace mucho tiempo tras cinco años expulsados de las competiciones europeas. En los partidos de la Premier no hay policía. Aquí parece que vas a la guerra, una camioneta de policía enfrente otra atrás, otra a un lado…”.

Por último no cree que Vinicius tenga ganas de irse del Real Madrid. “Él ama el futbol y sobre todo ama al Real Madrid. Su idea no es esta. Su amor por el Madrid es muy grande quiere hacer su carrera y tener su protagonismo en este quipo”, afirmaba Ancelotti. “He hablado con él, está muy triste, pero sabe muy bien que tiene el apoyo de todo el mundo, incluso de muchos rivales. El apoyo es incondicional y está muy tranquilo”, subraya pero se muestra expectante por la sanción que le pueda caer, y si le ponen dos le dará una semana de vacaciones.

Y acabó señalando a la Fiscalía de Madrid que archivó los insultos racistas vertidos a las puertas del Metropolitano contra Vinicius: “Las autoridades no han tomado conciencia real de lo que está sucediendo. Se están equivocando”.