Ancelotti, sobre la denuncia del PSG al Madrid: "No me sorpende nada..."

El técnico italiano compareció en la rueda de prensa previa al partido ante la Juventus Ancelotti habló sobre los conflictos entre Real Madrid y PSG en los tribunales

Carlo Ancelotti compareció en la rueda de prensa previa al partido ante la Juventus, encuentro que arrancará la madrugada del miércoles al jueves a la 1:30 horas CET, y se 'mojó' sobre algunos temas de actualidad que rodean al conjunto blanco, como la denuncia del PSG por el caso Mbappé.

El técnico madridista fue preguntado por la voluntad del Paris Saint Germain de llevar al Madrid ante los tribunales de la FIFA por el caso Mbappé: "No me sorprende nada. No sé sobre este asunto. Es algo político en lo que yo no entro. Yo dejo lo político" afirmó.

Ancelotti decidió no meterse en cuestiones puramente futbolísticas, y es que la entidad parisina estaría dispuesto a denunciar al Real Madrid tras haber mantenido contactos con su jugador, Kylian Mbappé, de manera ilegal. Como establece la normativa FIFA, ningún club puede negociar con un jugador del que no poseen sus derechos, sin autorización del otro club.



| AFP

El entrenador blanco también fue preguntado por otras cuestiones, como el papel del futbolista en el futbol actual: "A nivel de mercado algo ha cambiado. El jugador tiene más poder que antes. En el campo sigue siendo igual. El jugador que tiene un poco más de ego prefiere ganar títulos individuales y otro que quiere poner su calidad al servicio del equipo." contestó el italiano