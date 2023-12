Ancelotti convoca a uno de los investigados por la difusión de un vídeo sexual

El Real Madrid viaja a Vitoria este jueves para medirse al Alavés en Mendizorroza. Carlo Ancelotti está en cuadro y ha tenido que confeccionar una convocatoria sin ocho de sus jugadores, todos ellos lesionados: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Vinicius, Camavinga, Mendy y Güler. Es por ello que el técnico ha completado la lista con futbolistas de la cantera.

Uno de ellos es Raúl Asencio, del Castilla. El canterano es uno de los cuatro jugadores blancos investigados por la difusión no autorizada de un vídeo sexual con dos chicas, una de ellas menor de edad. Asencio sería el único que no mantuvo relaciones sexuales con las chicas y, por ello, pidió no formar parte de la causa, aunque su recurso fue rechazado por la Audiencia de Las Palmas.

Asencio no es el único canterano que figura en la lista de Ancelotti, que también cuenta con Tobias, Nico Paz, Fran González y Gonzalo. El resto de la convocatoria lo forman Kepa, Lunin, Rüdiger, Nacho, Lucas Vázquez, Fran García, Bellingham, Kroos, Modric, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Rodrygo, Joselu y Brahim.