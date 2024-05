Ancelotti: “El Borussia se parece a nosotros”

Carlo Ancelotti disfruta el momento tras ganar la Liga y entrar en la semana que jugarán la final de la Champions a la que dice llegan “a tope”. El italiano hizo un amplio recorrido a lo que será la final ante el Borussia, a cómo vive la semana antes del partido que todos quieren jugar, de su forma de gestionar el vestuario, de la tradición del Madrid en esta competición y dio algunas pinceladas de nombres propios empezando por Florentino Pérez con el que “es bonito pasar tiempo con él antes de estos partidos”.

El italiano no “piensa” en que les den favoritos para ganar en Wembley, porque enfrente hay un rival “que merece estar en la final”. Respeta al Borussia, le llama la atención “las ganas que ha demostrado” para llegar hasta aquí por su “actitud, pelea y lucha”, asegurando que “en eso los dos equipos se parecen”.

Cree que “la actitud y compromiso han sido la llave” para hacer la temporada que han hecho, pese a los “muchos problemas” que han tenido con las lesiones: “La realidad es que nadie pensó que teníamos un problema”. Dio las claves de cómo vive la semana previa y de su manera de gestionar el grupo: “Es más importante la relación interpersonal que la profesional”.

La final

“¿Ser favoritos? No pensamos en esto, porque jugamos un partido ante un rival que merece estar en la final y que lo ha hecho bien. Ha eliminado al At. Madrid y al PSG demostrando calidad, compromiso y actitud”, dice el italiano que está “convencido” de que “van a sufrir” y que tendrán que “luchar y pelear como en todas las finales”. “Nosotros tenemos muy claro quién es el Borussia, tiene mucha experiencia y la historia cuenta”, y eso lo que más le preocupa: “Me llama atención la actitud, la lucha, la pelea, las ganas de llegar a esta final”.

Ancelotti ya visualiza el partido: “Debemos estar preparados en todas las facetas del juego. Son formidables en las transiciones con Sancho, Adeyemi y un delantero centro que va bien de cabeza. Defensivamente, son compactos, se parece a nosotros. Hace bien todas las facetas, presionan fuerte arriba, es competitivo. Ganará el que haga mejor estas cosas”.

Temporada de sufrimiento

El italiano subraya los momentos más importantes vividos para llegar a Wembley: “Ha sido parecido a la de 2022, con mucho sufrimiento. La fase de grupos fue muy buena. Tuvimos problemas con Leipzig; en cuartos de final ganamos al mejor equipo de la competición, el City, con una demostración defensiva espectacular y la remontada ante el Bayern. De todo destaco un momento y fue cuando entró Joselu en la semifinal”.

“Creo que la actitud y el compromiso han sido la llave para salir de todos los problemas que hemos tenido con las lesiones. La realidad es que nadie pensó que teníamos un problema. Tchouameni o Camavinga, por ejemplo, han jugado en otras posiciones y lo prefirieron a estar en el banquillo. El equipo se ha adaptado, porque nunca pensó que tuviéramos problemas. Por eso, la frase de Di Stéfano 'ningún jugador tan buen como todos juntos', es la mejor”.

Sensaciones personales

“La tarde del partido tengo sudores fríos y miedo. Es bastante normal”, reconoce el italiano que descubre que “dar información claras a los jugadores, hace que lleguen al partido sabiendo lo que tienen que hacer y eso quita el estrés al focalizarse en eso”. Afirma que le enseñaron “a ser supersticioso, no serlo lleva a la mala suerte”, aunque no la combate “con nada en particular”.

Y después hace un recorrido al día que espera vivir antes del partido: “Comeré brócoli, salmón y pasta, después echaré una hora de sistema, si soy capaz y me dejan todos los pensamientos del partido. Antes de la charla, el corazón empieza a subir 110 o 120 pulsaciones y se queda ahí hasta el inicio del partido y cuando empieza vuelve a su ritmo normal”.

Explica por qué los jugadores le consideran como un padre. “En la vida son fundamentales las relaciones con las personas siempre basadas en el respeto. Me encuentro bien haciendo esto. Espero que los que trabajan conmigo entiendan también esto. Es más importante la relación interpersonal que la profesional”, subraya y agrega: “En mi entorno trabajo con 50 personas, con las que paso más tiempo que con mi esposa, si la relación no es buena no podría hacer bien este trabajo”.

Nombres propios

Asegura que le gustaba el debate abierto en la portería y que por eso no dirá quién va a jugar, aunque se sabe que se decantará por Courtois pese a que “Lunin merece jugarla tras una temporada espectacular”. Kroos jugará su último partido con la camiseta del Madrid: “Ojalá pueda terminar su carrera con una Champions más, se lo merece a nivel individual. Pero él ya ha entrado la historia del Real Madrid gane o no otra Champions”.

No cree que Vinicius trabaje para ser el mejor del mundo. “Está más focalizado en los premios colectivos que en los individuales, y en especial en ganar la Champions con el Real Madrid”, afirma y elogió a Güler: “Sí que puede jugar la final porque ha mostrado calidad y talento, y puede ser útil durante el partido. Tiene una racha goleadora fantástica. Es una opción que tenemos”. Y acabó con Nacho: “Sólo me ha dicho que hablamos después de la final y le he dicho que me llame por teléfono. Porque estaré de vacaciones”.