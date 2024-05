Kroos: "Doy gracias al madridismo, me he sentido 10 años en casa"

El empate sin goles contra el Betis que cerró la liga del Real Madrid fue lo de menos. El homenaje a Toni Kroos fue muy sentido y el propio futbolista alemán agradeció "el trato del club, los aficionados y los compañeros" para añadir que "he disfrutado mucho de mis últimos 85 minutos aquí".

Pocos instantes después de un homenaje sencillo pero muy emotivo, Kroos atendió a la televisión oficial del Real Madrid y se mostró "muy agradecido al club por esto. He intentado disfrutar sabiendo que sería mi último día aquí. Jugar en este campo es muy especial. Lo voy a echar en falta cuando no lo tenga".

Toni Kroos mostró el mismo aplomo y frialdad de siempre aunque reconoció que no fue fácil: "He estado fuerte pero cuando he visto como estaban mis niños me ha matado". En este sentido su hija se mostró muy emocionada llorando durante todo el acto.

El ex jugador del Bayern añadió que "Este es un buen grupo de futbolistas pero también es un gran grupo de personas, quería anunciar mi adiós antes para vivir esto y ahora ya olvidarlo y poderme centrar solo en la final de la Champions".

La valoración de Ancelotti

Uno de los abrazos más emotivos de Kroos fue con Ancelotti que se rindió a su jugador: "Es una gran despedida de una leyenda, Toni ha hecho algo extraordinario y se merecía este homenaje. Es uno de los más grandes y acaba su carrera en lo máximo. Ojalá ahora podamos ganar la 15".