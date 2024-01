Ancelotti: "El árbitro ha acertado en las tres jugadas decisivas"

El Real Madrid ganó con su ADN histórico. Gol decisivo cuando el partido agonizaba y decisiones arbitrales muy favorables a sus intereses que decantaron el Real Madrid-Almería (3-2). Carlo Ancelotti lo vio diferente. El técnico madridista no advirtió ninguna injusticia y aseguró que pudo ver con calma las tres jugadas polémicas y quiso elogiar "el acierto del árbitro". El entrenador blanco consideró que Hernández Maeso acertó en "tres decisiones bastante claras, se han revisado en el VAR con acierto".

Carletto no quiso profundizar demasiado en la polémica actuación arbitral y prefirió asumir el juego nefasto de su equipo, especialmente en la primera mitad. El míster blanco explicó que "hemos jugado una primera parte muy mala, no hemos tenido ni energía ni dinámica ni nada, el error es mío en la evaluación después del entrenamiento y en la alineación, después del esfuerzo de los últimos días con las dos prórrogas tendría que haber hecho más cambios ya que los jugadores estaban cansados y los que han entrado en la segunda parte lo han hecho muy bien".

"Ha sido culpa mía"

Ancelotti, muy serio y sin apenas ningún gesto que expresase alegría por ganar el partido, no quiso excederse en elogios a su equipo por la remontada de los suyos: "después de una primera parte para olvidar de la que no me quedo nada positivo , estábamos descolocados y sin energía pero el Santiago Bernabéu ha empujado y ha sido clave para que podamos ganar el partido". El entrenador madridista tenía claro el mensaje que quería enviar en la rueda de prensa. Intentó desactivar la polémica y desviar las críticas a los jugadores a su persona. Sobre los pitos que se escucharon en la primera parte a sus jugadores aseguró que "los entiendo porque no se puede jugar como en la primera parte, son pitos aceptables".