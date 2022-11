Ancelotti: "Si alguien pide salir, tendremos que escucharle"

El técnico italiano considera que el mercado está cerrado en altas y bajas, pero deja la puerta entreabierta a alguna salida Uno de los nombres propios es el de Hazard, quien "no tiene los minutos que debería porque hay mucha competencia"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha comparecido en rueda de prensa para valorar el partido de este lunes contra el Rayo Vallecano. Un encuentro que será "complicado" porque "es un equipo que juega muy bien y organizado en casa". No obstante, también ha repasado la actualidad madridista y ha sido preguntado por las opciones que tiene el club de moverse en el mercado de fichajes.

Con el Mundial de Qatar 2022 a la vuelta de la esquina, los equipos ya empiezan a trabajar en posibles salidas o llegadas durante la ventana de transferencias invernal. A pesar de que Ancelotti considera que "el mercado está cerrado, tanto en entradas como salidas", ha reconocido que "si alguien pide salir, tendremos que escucharle".

Hay varios nombres sobre la mesa que podrían pedir un cambio de aires, viendo los pocos minutos con los que están contando en este primer tramo de la temporada. Eden Hazard, Mariano Díaz o Jesús Vallejo, por ejemplo, son algunos casos.

El caso del delantero belga es el más delicado, dado que es el 19º jugador con menos apariciones en el Real Madrid. Solo se ha vestido de corto en seis partidos o, lo que es lo mismo, 229 minutos. El italiano lo achaca a la "competitividad". El hispano-dominicano ha jugado cuatro encuentros, pero sumando solo 14 minutos, mientras que el defensa lo ha hecho en 17 minutos, todos ellos en un mismo duelo.

Benzema y Rüdiger, out

Por otra parte, Ancelotti también confirmó que Karim Benzema no llegará a tiempo de poder participar en el compromiso ante el Rayo Vallecano. "No jugará mañana, todavía las sensaciones no son buenas. Entrenó el viernes, pero le está costando y no estará disponible. Creo que sí estará para el jueves, Rüdiger no creo", ha explicado.

También reconoció que el Madrid no está tomando menos riesgos con Benzema por tener la Copa del Mundo a pocos días de arrancar. Además, ha comentado que "la ausencia de Karim en esta primera parte de la temporada nos ha permitido demostrar que algunos jugadores tienen calidad, como Rodrygo, Valverde y Vinicius. En la segunda parte, después del parón, le necesitaremos; llegará al nivel que tuvo el curso pasado".