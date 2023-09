Alegrías a pares en la convocatoria del Real Madrid para el derbi

Vinicius es la gran novedad de una lista en la que también está Bellingham, que ha despejado las dudas sobre su estado físico Carvajal sigue fuera de la lista pese a apurar su opciones para estar en el Metropolitano

El Real Madrid visita este domingo el Civitas Metropolitano en el que será sin duda la prueba más exigente de los de Carlo Ancelotti en este inicio de temporada. Pese a que los blancos han saldado sus dos últimos compromisos con mucho sufrimiento, siguen mantieniendo el pleno de victorias, aunque deberán mejorar su imagen si quiere seguir con la misma línea tras el derbi.

Para visitar a los de Simeone, el Madrid contará con dos grandes novedades. Tanto Bellingham como Vinicius han entrado finalmente en la lista de convocados y estarán disponibles para Ancelotti.

El inglés se retiró en el día de ayer del entrenamiento debido a la fatiga acumulada, pero en la mañana de este mismo sábado ha completado la última sesión preparatoria al partido y está en plenas facultades para estar presente en la cita.

Por su parte, Vinicius reaparece tras la lesión que sufrió en Vigo el pasado 25 de agosto y que lo ha dejado sin jugar ante Getafe, Real Sociedad y Unión Berlín. "Está en buena condición y va a estar en la convocatoria y ya decidiré mañana que papel tendrá" ha asegurado el técnico italiano en rueda de prensa.

Quien no podrá estar es Dani Carvajal. El lateral blanco no ha podido superar sus molestias que ya lo dejaron si jugar en el debut en Champions y pese a apurar sus opciones no estará entre los convocados.

Mendy y Ceballos también regresan a la lista.