La agencia de Vinicius estalla y compara su caso con el de George Floyd

La agencia de representación del brasileño Vinícius Junior, TFM, y Frederico Pena como máximo representante, denunciaron en un comunicado lo ocurrido en Mestalla con su jugador, "inmovilizado de forma cobarde, violenta e inaceptable", y atacaron al fútbol español y LaLiga al asegurar que "no aceptan que el deportista más decisivo" sea "un joven negro".

"Durante el partido entre el Valencia y el Real Madrid, hemos asistido a escenas de racismo generalizado, intencionado y ya institucionalizado, que son de las más repugnantes de la historia del fútbol. Tres años después de que el mundo se conmocionara con un vídeo en el que George Floyd era brutalmente inmovilizado, hoy, el mundo entero ha sido testigo de un suceso en el que Vinícius ha sido inmovilizado de forma cobarde, violenta e inaceptable durante una discusión", denunció en un comunicado TFM.

A continuación realizó un ataque directo a LaLiga apuntando al racismo. "Esto no es más que otro reflejo de lo que se ha visto a lo largo de esta temporada de LaLiga, en la que ha quedado claro al mundo entero que en España entera, no aceptan el papel de un joven negro. Que no aceptan que el deportista más decisivo y relevante de LaLigasea un joven negro".

"El consentimiento velado de LaLiga a toda esta discriminación fue durante meses un mensaje a todos los españoles, de que no quiere tener a los mejores, si son negros. Los negros, en LaLiga, solo son aceptados si son coadyuvantes, y eso, Vini nunca lo será. Ni en el campo ni fuera de ellos", sentenció.