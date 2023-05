Tebas responde a las acusaciones de Vinicius

El presidente de LaLiga ha acusado al futbolista brasileño de dejarse manipular "Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente", le ha inquirido

Javier Tebas, presidente de LaLiga, no ha dudado en usar su cuenta de Twitter para responder a las graves acusaciones vertidas por Vinicius tras el Valencia-Real Madrid en el que ha visto la roja y se ha quejado de insultos racistas por parte de "un aficionado" che, según recogía el acta actualizado de De Burgos Bengoetxea.

El dirigente ha acusado al brasileño de dejarse manipular y de criticar e injuriar a la competición, además de revelar que, según explica, Vinicius había solicitado algún tipo de información sobre las actuaciones de LaLiga para erradicar el racismo de los estadios y que no se había presentado a las reuniones acordadas.

Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario… https://t.co/pLCIx1b6hS pic.twitter.com/eHvdd3vJcb — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 21 de mayo de 2023

Este es el mensaje de Javier Tebas:

"Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente @Vinijr. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos".

OTRA RESPUESTA DE VINICIUS

A este último mensaje del presidente de LaLiga, el futbolista ha vuelto a responder de forma dura:

"Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme.

Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa...

Omitirte solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve."