Iraola: "El césped no va a ser ningún problema, está muy bien"

Andoni Iraola, entrenador del Rayo, dijo este martes, en vísperas de recibir al Barcelona en Vallecas, que el césped "no va a ser ningún problema porque está muy bien", en alusión a las quejas que en ocasiones recientes Xavi Hernández, el técnico del conjunto catalán, ha tenido en relación a los estados del terreno de juego de algunos rivales.

El Rayo Vallecano recibe en Vallecas al Barcelona con el objetivo de sorprender al líder del campeonato y certificar prácticamente de manera definitiva la permanencia en Primera.

"Jugamos en función del rival pero dentro de nuestra identidad. Hay que adaptarse como el otro día en Donosti que no fuimos tan agresivos y nos podían complicar la salida. Sucedieron menos cosas pero no es el escenario donde más cómodos nos encontramos. El Barcelona tiene unos números en Liga espectaculares al que en 30 jornadas sólo le han hecho nueve goles", dijo Iraola, en conferencia de prensa.

"Tenemos que hacer muchas cosas muy bien a nivel defensivo y ofensivo. Intentaremos aprovechar las oportunidades que tengamos pero ellos cuando tienen balón son siempre una amenaza", confesó el técnico del Rayo, que el pasado curso, en Vallecas, celebró un triunfo contra el Barcelona gracias a un gol de Radamel Falcao.

"Es cierto que tenemos buenos resultados contra ellos pero también han sido partidos con fortuna y de saber hacer muy bien las cosas. El partido pasa porque ejecutemos nuestro plan de partido. El Barcelona ha cambiado mucho desde la jornada 1 que jugamos contra ellos. El partido va a ser muy distinto porque han ido encontrando su fórmula y han recuperado a Pedri y a De Jong que son fundamentales en su juego", señaló.

Sobre el estado del césped, del que algunas veces se ha quejado Xavi Hernández, como hace unos días en Getafe, Iraola dijo no haber hablado con el técnico catalán.

"Con Xavi no he hablado. Hablaré mañana antes de empezar y al finalizar. El césped no va a ser problema porque está muy bien. El césped está perfecto", subrayó Iraola, que no quiso entrar a valorar la posible ventaja que pudiera tener su equipo por las dimensiones de su estadio, mucho más reducidas que el Camp Nou.

"Entiendo que me estéis buscando a ver si me equivoco. La competición no nos deja cambiar las medidas. No va a haber un problema con el césped y con las medidas. El Barcelona tienen unos números que les hace ser campeones con esa regularidad", manifestó.

El técnico vasco cuenta para este partido con la importante baja en el centro del campo de Santi Comesaña, sancionado.

"Nos afectan las bajas como a muchos equipos. A ellos también las de Busquets o Dembelé. Ellos han recuperado a Pedri y a De Jong y nosotros a Álvaro García y a Catena. Nos hemos enfrentado al Barcelona con bajas y hemos salido con un buen resultado", apuntó.

"Hemos tenido la misma estructura aunque distintos nombres. Necesitamos que sean jugadores que hagan un partido completo a un ritmo muy alto y con mentalidad dura. Tienen que tener el nivel para cuando recuperes y estés cansado no te la quites de encima para que no sea un partido en una única dirección. Tenemos que hacer que se preocupen de volver hacia atrás", concluyó.