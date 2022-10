Xavi Simons: "Si quiero ir al PSG a final de temporada, puedo hacerlo"

El excanterano del Barça ha hablado de un posible retorno al PSG, después de fichar por el PSV este verano "Me siento bien aquí y me acabo de instalar" ha asegurado el jugador

Xavi Simons ha sorprendido a todos con unas declaraciones sobre un posible retorno al PSG a final de temporada, que confirman los rumores que apuntaban a su vuelta a París. El excanterano del Barça fichó este verano por el PSV hasta 2027, después de haber estado varias temporadas en el PSG.

"Hay una cláusula en mi contrato: si quiero ir al PSG a final de temporada, puedo hacerlo por una cantidad determinada". Después de emprender una nueva aventura por la falta de minutos en el PSG, Xavi Simons decidió irse a la Eredivise para crecer como profesional y demostrar su potencial. Es por eso que estas palabras han sido una sorpresa, tanto para la afición parisina, como para la afición del PSV.

Sin embargo, después de adaptarse muy bien al equipo, marcando 6 goles en 9 jornadas e incluso siendo hombre del partido en su primer partido de titular, el centrocampista ha querido aclarar que, por el momento, no se quiere ir a ningún lado. "Para ser honesto, no está en mi cabeza irme. Me siento bien aquí y me acabo de instalar. Creo que se nota en el campo."

El tiempo dirá si el futbolista acaba siendo importante en el mundo fútbol o si se une a la lista de futbolistas que se quedan en promesas.