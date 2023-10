La revolución de Luis Enrique que entusiasma en París

El asturiano revolucionó el once ante el Estrasburgo, sumando una convincente victoria que abre debates en Francia La pareja formada por Carlos Soler y Fabián Ruiz destacó por encima del resto, reclamando más protagonismo antes del crucial partido en Champions ante el Milan

Tan solo cuatro días antes de la primera gran final de Luis Enrique al frente de su nuevo proyecto en el Paris Saint Germain, el técnico asturiano revolucionó por completo un once que cambió de manera radical lo que venía mostrando antes del parón de selecciones.

El PSG venció de manera solvente al Estrasburgo en el Parque de los Príncipes y lo hizo con unos protagonistas inesperados, que brillaron con luz propia y que centran todas las miradas en París.

Luis Enrique optó por dar entrada a Kang In Lee, Fabián y Carlos Soler en la línea medular, dando un giro de 180 grados al equipo. Un cambio que funcionó a las mil maravillas y que acompañados por un eficaz Kylian Mbappé arriba, superó con nota el examen antes del gran partido del miércoles en Champions frente al Milan.

De entre todas las novedades, lo más destacado fue la pareja española formada por Fabián Ruiz y Carlos Soler, de quien se apunta que podría ser el elegido para salir en enero. Ambos condujeron el ritmo de partido de un PSG que mandó de principio a fin y convenció por fin ante su público.

Una exhibición que ahora abre debate antes de la cita en Liga de Campeones en los que los parisinos no pueden hacer otra cosa que no sea sumar los tres puntos si no quieren ver como se puede poner más que peligrosa su situación tras la dura derrota que sufrieron hace unas semanas ante el Newcastle.

Apuesta ganadora

"Apuesta ganadora" titulan en Francia con relación a la entrada de la dupla española, que estuvo acompañada de la otra gran noticia de la tarde en París. Kang In Lee fue otra de las gratas sorpresas en el once, cuajando un gran partido y reclamando un sitio en un once que se está poniendo cada vez más caro.

En la línea ofensiva, la entrada de Barcola por Dembélé fue la única gran novedad que introdujo Luis Enrique, aunque se pudo leer más como un descanso tras los minutos sumados con la selección, que no una variante a la que tener en cuenta por el momento.

El PSG y Luis Enrique afrontan el primer gran momento de la temporada y parece que el asturiano está dispuesto a ponerlo todo patas arriba con tal de salvar lo que puede ser la primera gran crisis, si los parisinos no consiguen vencer a los rossoneros en el Parque de los Príncipes.

Ante el Estrasburgo la revolución surtió efecto. Veremos si en Champions y con el proyecto en juego, Lucho apuesta por dar continuidad o devuelve al once a los teóricos titulares.