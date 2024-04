El PSG tiene a tiro el alirón en Lorient

El Paris Saint-Germain sigue dominando con mano de hierro en la Ligue 1 esta década. Desde que ganaran en 2013 la tercera liga de su historia, de la mano de la llegada del Qatar Sports Investments, el camino ha sido más de rosas que de espinas. Nueve ligas en espacio de once años es el saldo de su poderío, y solo el lunar de dos temporadas opacaron el brillo en el fútbol local. La más reciente, el Lille en 2021. Y antes lo hizo el Mónaco de Mbappé y Falcao, en 2017, justamente el mismo equipo que anhela retrasar el alirón capitalino lo máximo posible.

Las cuentas son claras para el conjunto que dirige Luis Enrique. Si vencen al Lorient en su visita de este miércoles (19.00H) y el Mónaco no hace lo propio recibiendo al Lille en el Luis II (21.00H), serán los campeones. Del mismo modo, si empatan en el Stade du Moustoir y hay victoria visitante en el Principado, también levantarán la Ligue 1 con cuatro jornadas para terminar la temporada.

¿CON O SIN MBAPPÉ?

Es una carrera contra el tiempo ante la realidad casi inevitable de un nuevo título en las vitrinas del conjunto parisino, pero no se celebra sin llegar a la meta. Luis Enrique no guardará ningún arma y saldrá con lo mejor que tiene para visitar al Lorient, que se juega la permanencia. La gran duda, como todas las semanas, es la presencia de Kylian Mbappé. No por su rendimiento, siendo el máximo anotador de la liga con 24 goles, sino por su futuro que parece lejos de París.

En rueda de prensa parecía que el tema pasaría de largo, pero volvieron a consultarle. Y el asturiano siguió firme a su política de evasivas: "Te acabas de cargar un récord. Era la primera rueda de prensa que nadie me preguntaba por Kiki (Kylian Mbappé), ahora vas y fastidias el récord. Mira que estaba bien formulada la pregunta, pero te cargas el récord. Cargándote el récord no puedo contestar. Cuando Kïki (Kylian Mbappé) hable en público, haré lo mismo".

ALINEACIONES PROBABLES:

Lorient: Mvogo; Mendy, Adjei, Touré; Katseris, Bakayoko, Louza, Le Bris; Ponceau, Kari; Bamba.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernández; Ugarte, Vitinha, Zaire-Emery; Dembélé, Ramos, Barcola.