El PSG recibe al Rennes con la defensa en cuadro

Sin Marquinhos ni Sergio Ramos, Galtier deberá sobreponerse a las cinco bajas que tiene en la retaguardia Sí estará Leo Messi, que el viernes ya entrenó con normalidad y se espera que sea titular en ataque junto a Mbappé

Christophe Galtier no gana para disgustos. Aún con la decepción a cuestas por la eliminación en los octavos de final de la Champions League contra el Bayern Múnich, el PSG afrontará este domingo un nuevo paso en su previsible camino hasta la conquista de la Ligue 1. Delante, el Rennes, quinto clasificado e inmerso en la lucha por los puestos europeos.

Asimismo, el técnico del conjunto capitalino tendrá que hacer frente a la plaga de lesiones que afecta especialmente a la parcela defensiva. A la baja ya esperada de Sergio Ramos por unas molestias en el gemelo derecho se unió ayer la del capitán Marquinhos, tocado en el costado.

Tampoco estarán disponibles por lesión Nordi Mukiele, Achraf Hakimi ni Presnel Kimpembe, por lo que Galtier se vio obligado a completar la convocatoria con los canteranos Hugo Lamy y Nehemiah Fernandez-Veliz, de la generación 2004, en su primera aparición con los mayores. Neymar y Carlos Soler completan la lista de ausencias.

Sí estará Leo Messi. El argentino ya se entrenó con normalidad el viernes y todo apunta a que formará en ataque una vez más junto a Kylian Mbappé. El rosarino copado esta semana los titulares de la prensa gala por los rumores acerca de su futuro, pues su contrato vence este verano. Un tema sobre el que Galtier echó balones fuera en la sala de prensa.

“Sé que Leo, la dirección deportiva y el presidente hablan mucho, pero no sé los entresijos de las discusiones porque me mantengo enfocado en el equipo. En cuanto a si Leo debe estar la temporada que viene, ya lo he dicho: es voluntad de todos”, explicó.

“Leo es feliz en el vestuario. Lleva 18 goles y 17 asistencias esta temporada. Tiene esa capacidad de ser resolutivo y lo ha sido muchas veces este curso. En cuanto a su futuro, es demasiado pronto para saber qué pasará”, zanjó.

Alineaciones probables

PSG: Donnarumma; Pembélé, Pereira, Bitshiabu, Mendes; Vitinha, Verratti, Zaire-Emery, Ruiz; Messi y Mbappé.

Rennes: Mandanda; Traoré, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria, Majer, Toko Ekambi; Gouiri y Kalimuendo.