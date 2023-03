¿Qué está pasando con la renovación de Leo Messi con el PSG?

Leo Messi y el PSG habrían llegado a un acuerdo verbal en diciembre, pero desde entonces ha habido pocos avances Varios motivos estarían retrasando la firma del contrato

Muchos se preguntan el motivo del retraso en la ampliación de contrato de Leo Messi con el PSG. Ambos habrían llegado a un acuerdo durante la disputa del Mundial de Qatar, competición que se llevó el astro argentino con una exhibición histórica, pero tres meses más tarde, no hay firma que selle el acuerdo verbal.

Incluso 'Le Parisien' explica que por ahora, la renovación parece estar estancada. Todo apuntaba a que Messi seguiría jugando en París la temporada que viene, pero también es cierto que la eliminación en Champions podría haber sido una de las claves de que todavía no sea una realidad.

Desde la capital francesa también se explica que hay un principio de acuerdo que se pactó en diciembre, pero desde entonces ha habido pocos avances. Con los números en la mano, nadie discute su calidad y en el PSG se quiere apostar por renovar un proyecto que ha quedado lejos de conseguir la ansiada 'orejona' y, tanto Leo Messi como Kylian Mbappé, seguirían liderándolo en el caso de que ambos decidan quedarse en París.

Messi también está pendiente del proyecto

Al igual que los aficionados dicen la suya, él también quiere saber que proyecto tienen en mente los dirigentes. Galtier, quien no tiene su continuidad asegurada, afirmaba que "dependía de él". En el PSG habrá cambios en los próximos meses y todos están pendientes de cuáles serán. En el horizonte, muchos bulos sobre sus pretenciones...

Leo Messi, en una entrevista del PSG | PSG

El mismo Fabrizio Romano, vía Twitter, afirmaba que si bien es cierto que Leo tiene la propuesta sobre la mesa, no lo es que hubiera pedido igualar su sueldo al de otros jugadores de la plantilla, como se ha explicado en algunas informaciones.

Los Messi, hartos de las 'fake news'

Esto publicaba Jorge Messi, padre del delantero argentino, el pasado viernes en sus storis de Instagram: "Hasta cuando van a seguir mintiendo? Dónde están las pruebas? Ahhh que todo es falso... OK! Por muchos (aquí añade un emoticono de sirena) que pongan no se crean nada. NO VAMOS A TOLERAR MÁS INVENTOS PARA GANAR SEGUIDORES".

Todos quieren saber que camino seguirá, pero todo apunta a que aún no se conocerá su futuro, que podría estar en París... o no. Lo que es seguro es que si no se llega a un acuerdo, el próximo 30 de junio será libre para decidir donde quiere jugar la próxima campaña.