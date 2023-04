El PSG elimina el polémico vídeo tras la 'rajada' de Mbappé

El delantero francés era el gran protagonista del vídeo promocional, en el que no salían Leo Messi ni Neymar El internacional galo publicó un comunicado crítico con el documento y el club tuvo que recular horas después

El PSG no gana para disgustos dentro y fuera del campo. Una cuestión tan aparentemente inofensiva como la campaña de abonos para la próxima temporada ha desatado la enésima polémica dentro del gigante francés, hasta el punto de que el club ha retirado el vídeo promocional después de las críticas realizadas por el mismísimo Kylian Mbappé.

El centro de la controversia es que en el citado vídeo Mbappé era la única de las tres grandes estrellas del club que aparecía en el las imágenes. Ni rastro de Messi ni Neymar. Un gesto que sin duda muestra la apuesta del club por potenciar al internacional galo como la gran estrella del equipo que no ha convencido a Kylian.

"Acabo de ver la campaña de abonos del club para la temporada 2023-2024. Nunca me informaron de esto, no estoy de acuerdo con el vídeo publicado. Por este motivo es por el que lucho para tener los derechos de mi imagen. El PSG es un club y una familia de primer nivel, pero no es Kylian Saint-Germain", escribió Mbappé en un contundente comunicado después de que el vídeo promocional viera la luz.