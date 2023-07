Mbappé, tentado por este sorprendente equipo

El Al-Hilal, equipo del gobierno saudí, está decidido a fichar a la estrella francesa La postura del francés continúa siendo quedarse el año que le resta de contrato en París

El fútbol saudí ha irrumpido con fuerza en el panorama global. El poder económico de los clubes está fuera de toda duda y la competición se ha visto reforzada por una lluvia de estrellas que ha sorprendido a propios y extraños. Cristiano Ronaldo abrió el camino y muchos futbolistas, nublados por las cantidades económicas que se barajan, han seguido los pasos al astro portugués.

Benzema, Kanté, Milinkovic-Savic, Rúben Neves... la constelación es espectacular, pero Arabia Saudí aún se guarda una baza bajo la manga que cambiaría por completo el paradigma del fútbol mundial. El Al-Hilal, equipo del gobierno del país árabe, está muy atento al culebrón PSG-Mbappé y podría lanzarse de lleno a por el fichaje de la estrella francesa, arrebatándosela así a Qatar. El club ya lo intentó en su día con Leo Messi, seduciéndole con cubrirle de oro. Sin embargo, el rosarino optó finalmente por la oferta del Inter de Miami.

Esta vez parece que el Al-Hilal no aceptaría un no por respuesta y pretende que Mbappé sea la cabeza visible de la nueva liga saudí. La entidad ofrecería un contrato desorbitado al galo para los próximos años. El futbolista continúa en sus trece y pretende acabar la última temporada en París, antes de, como se sospecha, vestirse de blanco Chamartín. La lluvia de millones, no obstante, podría alterar el parecer de Kylian.