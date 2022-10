La jugada del PSG para que Mbappé renovase: 500 millones para deshacerse de Messi y Neymar

El club parisino le prometió a Kylian que finiquitaría los contratos de Messi y Neymar si era necesario para que renovase por el equipo Tras pedir la marcha de Ney sin éxito, Mbappé se habría hartado de las promesas incumplidas de Al-Khelaïfi

El deseo de Kylian Mbappé por abandonar el PSG parece no tener marcha atrás. Tras su intento fallido de fichar por el Real Madrid a final de la temporada pasada y renovar con el club parisino, Mbappé parece haberse arrepentido de su decisión tan solo unos meses después, tras la última promesa incumplida de Al-Khelaïfi. Su más que evidente mala relación con la directiva y por encima de todo, su acompañante en ataque Neymar, han provocado que Kylian pida dejar el PSG en el próximo mercado de invierno para fichar por otro equipo, con el Madrid como máximo aspirante a hacerse con sus servicios.

Una de las condiciones que Mbappé puso sobre la mesa en su última renovación fue la de convertirse en el líder indiscutible del equipo, por encima de cualquier otro jugador. Al-Khelaïfi le prometió que disponía de 500 millones en sus cuentas para finiquitar los contratos de Messi y Neymar si era necesario para que se quedase en París como única figura indiscutible, y el incumplimiento de esta oferta habría sido uno de los motivos que ha hecho estallar a Kylian, harto de las falsas promesas de su presidente.

Según informaciones cercanas al club, el crack francés solo habría pedido la marcha de Neymar, pero cuando el brasileño activó una de las cláusulas de su contrato por la que ampliaba su vinculación con el PSG una temporada más, hasta 2027, Mbappé no dio crédito . Tras oficializarse esta extensión, Kylian enfureció por no cumplirse su condición de único líder y ya pidió explicaciones a la directiva, expresándole su deseo de abandonar el club el próximo verano pese haber renovado dos meses antes.

El club intentó deshacerse de Neymar vía traspaso a equipos de la Premier League el pasado verano, operación que no tuvo éxito por el elevado salario del brasileño a sus 30 años de edad. También intentó a últimas instancias rescindir su contrato, pero las astronómicas cifras que se manejaban en la operación hubieran supuesto un quebradero de cabeza no solo para el PSG si no también para el fair play financiero. En ningún momento Neymar tenía intención de abandonar el club.

El macroproyecto del equipo parisino parece estar llegando a su fin, con sus tres mejores jugadores en el ojo del huracán. La relación de Mbappé con el PSG ha llegado a un punto de no retorno, y su salida del equipo parece cada vez más cerca.