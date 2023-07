¡La familia de Mbappé acepta la oferta de Arabia!

El delantero parisino podría abandonar el París Saint-Germain este mismo verano en un traspaso récord Mbappé se convertiría en el jugador mejor pagado del mundo si aceptara la oferta árabe que tiene sobre la mesa

Kylian Mbappé sigue deshojando la margarita sobre su futuro. El delantero parisino, que deberá abandonar el club tras la negativa a renovar su contrato con el París Saint-Germain, tiene encima de la mesa una histórica oferta de Arabia que lo convertiría en el futbolista mejor pagado de la historia. El culebrón entra en sus semanas más decisivas...

El jugador sigue firme en su postura de completar su último año de contrato con el PSG, aunque el equipo parisino no contempla esta opción sin una ampliación previa de su vinculación con el club. La negativa del jugador a ampliar su contrato implica que su salida del equipo deberá producirse este mismo verano.

Los mejores equipo del mundo han aprovechado la situación para valorar el posible fichaje del jugador en una operación que alcanzaría cifras de récord. Una de las ofertas que más ha sorprendido en los últimos días ha sido la del Al Hilal árabe, que prepara una propuesta histórica para el delantero parisino.

El equipo árabe ofrecería 300 millones de euros al PSG, una cantidad faraónica como también podría ser su salario. Mbappé se cubriría de oro en el Al Hilal, con un contrato de 200 millones de euros netos por temporada, una cantidad que podría ascender hasta los 700 millones con la cesión de los derechos de imagen.

El jugador contempla las posibilidades que tiene encima de la mesa, aunque aún no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro. Quien sí parece haberlo hecho es su familia, que estaría preparada para aceptar la propuesta del Al Hilal a todos los efectos.

🚨🌕 BREAKING: Kylian Mbappé's family is ready to ACCEPT Al-Hilal's offer. The player hasn't decided yet. @DiMarzio 🇫🇷 pic.twitter.com/y3k3MsVpOm