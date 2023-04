Dos españoles, los primeros en caer en la 'limpieza' del PSG

El club parisino ha cuajado otra temporada decepcionante y buscará renovar el proyecto Varios jugadores importantes dejarán París este verano

Empiezan las rebajas en París. Después de otra temporada del PSG por debajo de las expectativas, el club espera poder renovar el proyecto una vez más y crear por fin, un equipo capaz de ganar la Champions. Para ello, la dirección deportiva es consciente de que tendrá que vender primero.

El combinado parisino debe tener en cuenta el Fair Play Financiero y colocará a algunos jugadores importantes en el mercado. Según RMC Sport, dos de ellos serían Fabián y Carlos Soler, que en caso de llegar una oferta satisfactoria por ellos, harían las maletas.

El caso de Carlos Soler no sorprende, ya que, a pesar de ser una apuesta en firme de Luis Campos, no ha tenido continuidad con el equipo. El ex del Valencia solo ha participado en 31 encuentros en los que eso sí, ha sumado buenos números con 7 goles y 4 asistencias.

No obstante, Fabián sí que ha sido titular en la última parte de la temporada. El sevillano ha formado mediocampo normalmente con Verratti y Vitinha. Aún así, su rendimiento tampoco ha sido el esperado y desde París no se le considera una pieza clave para el futuro.

Así, ambos podrían ser dos jugadores muy a tener en cuenta en el próximo mercado. Sin embargo, no serán los únicos en abandonar la capital francesa, ya que no sería de extrañar que algún jugador importante más pudiera salir. Todo esto, por supuesto, sin tener en cuenta a Leo Messi, que todo parece indicar que tiene claro sus deseo de volver a Barcelona.