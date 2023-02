El director deportivo del PSG se 'moja' sobre el futuro de Messi

Luis Campos ha asegurado en una entrevista en 'Téléfoot' que el club francés está "en conversaciones" para renovar al astro argentino "Me gustaría contar con él en este proyecto. Estaré encantado de que siga con nosotros", ha añadido

Pasan los días y Leo Messi sigue sin renovar su contrato con el PSG. El astro argentino, cuyo vínculo con el club francés expira el próximo 30 de junio, al final de la presente temporada, es libre de negociar con el equipo que considere oportuno. En el Parque de los Príncipes, de momento, su caso no preocupa, pero sí que ocupa. Los dirigentes parisinos están trabajando a consciencia para lograr la continuidad de un futbolista que, además de proclamarse campeón del mundo en Qatar, está ofreciendo un rendimiento espectacular a sus 35 años.

Luis Campos ha concedido este domingo una entrevista a Téléfoot y ha informado de que "estamos en conversaciones" para renovar a Messi. "Me gustaría contar con él en este proyecto. Estaré encantado de que siga con nosotros", ha añadido el director deportivo del PSG. "Me gustaría mantener a Leo, no lo puedo ocultar. Estamos hablando para lograr este objetivo y seguir teniéndolo con nosotros", ha insistido. El club francés mantiene el optimismo, pero la continuidad del rosarino en París aún no está asegurada.

Campos también ha valorado el fichaje frustrado de Hakim Ziyech en el último día del mercado de fichajes de invierno. "Hicimos todo lo posible para ficharle, pero en todos los traspasos las tres partes tienen que trabajar bien. Tanto nosotros como Ziyech lo hicimos, pero desafortunadamente el Chelsea no”, ha declarado.