El traspaso de Maguire al West Ham se trunca... ¡por culpa del propio Maguire!

Harry Maguire ha demandado que se le pague un plus económico por dejar de jugar en Old Trafford y ha provocado que las negociaciones entre el Manchester United y el West Ham se terminen Eric Ten Hag ya le comunicó al jugador que no contaba con él para esta temporada y ahora, a tan sólo dos semanas de que el mercado de fichajes finalice, el United aún carga el 'lastre' de lo que fue hasta hace poco el defensa más caro del mundo

Nuevo capítulo en el 'culebrón' de Harry Maguire. Después de que el West Ham y el Manchester United lograran ponerse de acuerdo sobre el precio del central tras un ininterrumpido tira y afloja, Maguire ha truncado las negociaciones a última hora por exigir un plus económico desmesurado con el que los 'hammers' no contaban.

Esta noticia es la causante de la frustación actual de los dirigentes del United y del propio Eric Ten Hag, que ya le dijo que no contaba con él y le advirtió que se buscara otro equipo. El West Ham, sabiendo que el central ya no tenía hueco en el equipo, lanzó una oferta reducida de 20 millones de euros para ver qué tan desesperados estaban los 'red devils' por deshacerse del jugador, pero la propuesta fue rechazada rápidamente.

Sin embargo, los 'hammers' no dejaron de insistir y exploraron un acuerdo de préstamo con opción de compra para hacerse con los servicios del jugador, pero esta oferta tampoco entraba en los planes del Manchester United que quería sacarle rentabilidad a los más de 85 millones de euros que pagaron por él en 2019.

Cuando la operación parecía ir sobre ruedas, después de que ambos clubes llegaran a un acuerdo de traspaso por 35 millones de euros, el propio Maguire ha sido el responsable de que su salida al West Ham no se haya producido.

Según Olé, el internacional inglés ha pedido a última hora que uno de los dos clubes le pague 8,15 millones de euros por abandonar Old Trafford, algo que no ha aceptado el West Ham y que ha provocado que se retire de las negociaciones.

Cuando parecía que el Manchester United iba a resolver uno de sus mayores problemas en este mercado de verano resulta que ahora, por culpa de las altas exigencias económicas del central en el último tramo de las negociaciones, van a tener que encontrar otro equipo que esté dispuesto a pagar los 35 millones de euros o buscar alguna solución alternativa con la que queden satisfechos a dos semanas de que se termine el mercado de fichajes.