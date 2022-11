Ten Hag: "Cristiano está enfermo"

El portugués no fue convocado para el partido del último jueves contra el Aston Villa “¿Por el Mundial? Nada de eso”, dijo el entrenador neerlandés

El Manchester United derrotó por 4-2 al Aston Villa en el partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Carabao Cup. La gran ausencia de los 'Red Devils' fue la de Cristiano Ronaldo, que sí había jugado el domingo pasado contra el mismo Aston Villa en la derrota por Premier League (3-1).

La no presencia del delantero portugués, ni siquiera en el banquillo de suplentes, encendió las alarmas en Old Trafford. Esta temporada han sido constantes las polémicas alrededor de la figura del ex del Real Madrid. No obstante, el técnico del equipo, el neerlandés Erik Ten Hag le quitó peso al asunto. "Cristiano Ronaldo está enfermo y por eso no ha sido convocado", comentó el ex entrenador del Ajax.

El próximo domingo los mancunianos se desplazarán hasta Craven Cottage para enfrentar al Fulham, en la última jornada de Premier League previo al parón mundialista. Cristiano podría volver a ser baja en ese encuentro. “No sé si estará listo para el partido. Es difícil predecir cómo se recuperará hasta entonces, pero no estoy preocupado por eso en este momento”, confesó Ten Hag. Sobre si estas bajas de última hora del portugués se deben a la cercanía de la Copa del Mundo, el entrenador neerlandés fue tajante: “Nada de eso, está enfermo y por eso no juega”.