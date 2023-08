Rodri manda un aviso al City: "No es saludable"

El centrocampista del Manchester City fue uno de los jugadores más utilizados por Guardiola la temporada pasada El aumento en el número de partidos cada temporada supone un desgaste mayor que Rodri no está dispuesto a soportar

Las últimas declaraciones de Rodrigo Hernández han puesto en alerta al Manchester City. El centrocampista español fue uno de los jugadores más utilizados por Pep Guardiola la temporada pasada, un desgaste que el jugador no quiere repetir este campaña.

Rodri se convirtió en un eje fundamental del Manchester City en su camino para lograr el histórico triplete de la temporada pasada. El centrocampista español disputó la mayor parte de los partidos con Guardiola, aunque ahora pide un descanso después de tanto desgaste.

El progresivo aumento en el número de partidos cada temporada supone un agotamiento mayor para aquellos jugadores que no disponen de un sustituto habitual en el equipo. Es el caso de Rodri, que no ha encontrado en Kalvin Phillips un relevo necesario para descansar en determinados encuentros.

Sin relevo, Rodri no descansa

El centrocampista inglés apenas contó con protagonismo la temporada pasada, en gran parte debido al excelso nivel de Rodri con el equipo. Sin embargo, el desgaste parece que ha pasado factura al jugador, que ha mandado un aviso a su equipo y a Pep Guardiola.

“No puedo recordar el número de partidos que jugué, pero mantuve una charla con el club y el entrenador porque no es saludable. Puedes hacerlo durante una temporada, pero cuando son dos o tres seguidas, puede ser incluso peor para el equipo porque tu físico puede disminuir. Ya lo hemos dicho, no puede ser así”.

El jugador se ve con fuerzas para aguantar por ahora, aunque es conciente de sus limitaciones a largo plazo: "Ahora soy joven, pero tal vez cuando llegue a los 30 o 31 años no pueda hacer este tipo de cosas, así que tengo que cuidar el cuerpo porque 60 partidos no es lo mejor para un jugador".