El gran reto de Pep Guardiola esta temporada

El técnico del Manchester City tiene el difícil reto de hacer olvidar a Ilkay Gündogan, uno de sus jugadores más importantes la pasada temporada En la Community Shield optó por Kovacic y un 4-2-3-1 que no terminó de funcionar; en la segunda parte se vio obligado a dar entrada a De Bruyne y meter a Bernardo Silva por dentro

A Pep Guardiola siempre le han gustado los retos. Primero, debía cambiar la filosofía del Manchester City, adaptarla a su manual de estilo. Al final, hacer que su equipo jugara a lo que siempre él ha querido. Así ha sido. Después, venía el ganar. De nada sirve jugar bien, dominar y ser mejor que tu rival si los resultados ni siquiera te acompañan. La temporada pasada, con triplete incluido, fue el summum.

Pero la cosa no acaba ahí. Porque, ahora, el técnico de Santpedor tiene el desafío más importante de todos: defender todo lo ganado y hacerlo sin Gündogan, jugador clave y que 'justificaba' el cambio de esquema que empleó el City para ganarlo todo.

No se entiende el triplete del City de la campaña pasada sin el cambio de formación con ese 3-2-4-1 y sin la presencia del centrocampista germano, que entendía en todo momento qué necesitaba su equipo, que se movía como pez en el agua entre líneas y que hacía una tripleta mágica junto a De Bruyne y Haaland por dentro. Ahora, el conjunto 'citizen', más allá de De Bruyne, no dispone de un jugador con esas características, capaz de jugar a las espaldas de la línea de medios rival. Bernardo Silva sería el recambio ideal, pero Pep le necesita en la derecha, más si cabe tras la baja de Mahrez.

Así, el técnico tiene un reto mayúsculo y ya se vio ante el Arsenal en la Community Shield. O firmar un recambio natural de Gündogan porque Kovacic no lo es del todo (suena Paquetá) o cambiar una formación que la temporada pasada dio sus frutos y de qué manera. De momento, Guardiola ha tenido que optar por lo segundo. Pero no le fue demasiado bien.

La prueba de la Community Shield

Ante el cuadro 'gunner', en el primer partido oficial de la temporada, regresó a los cuatro centrales fijos (la temporada pasada Stones ejercía junto a Rodri), a un doble pivote con Rodri y Kovacic y a un trío de mediapuntas formado por Grealish, Julián Álvarez y Bernardo Silva, dejando a De Bruyne en el banquillo. Pero el resultado no fue ni mucho menos el que quería Pep. No encontró el City espacios por dentro que tan bien ocupaba Gündogan y en la segunda mitad tuvo que moverlo todo. Hasta que el belga no entró y Bernardo Silva no se metió por dentro, al cuadro 'citizen' le costó horrores.

Veremos si es solo un partido o Guardiola está decidido a cambiar la forma de ocupar los espacios respecto a la temporada pasada, adecuando al equipo a una figura como Kovacic, al que le gusta vivir más en la base de la jugada que esperar a recibir. Sea como fuere, Pep ya ha demostrado temporada tras temporada que sabe encontrar soluciones a los problemas que se le plantean y que, incluso, sabe cambiar tendencias de los propios jugadores. Deberá hacerlo para encontrarle un sustituto a Gündogan. Es el gran reto de Guardiola.