Ancelotti: "Es el partido más importante y también el más peligroso"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se ha mostrado confiado pero también cauto de cara a la final de la Champions. El técnico italiano, que aspira a su quinta corona -ganó dos con el Milan y otras dos con el equipo blanco- ha asegurado que cuando uno está tan cerca de la Champions llega el miedo, pero también la exigencia de hacer bien las cosas.

Ancelotti ha comentado en la rueda de prensa previa a la final que su equipo llega bien a la cita contra el Dortmund: "Hemos tenido el tiempo necesario para preparar la final, el equipo está focalizado y concentrado. En el vestuario hay la confianza necesaria para sacar lo mejor de nosotros, la confianza la tenemos para jugar el partido más importante de la temporada, pero con mucho respeto al rival, que ha merecido estar aquí, ojalá pueda salir todo bien".

Se ha reafirmado en que "estoy contento de estar aquí, no es la primera vez y ojalá no sea la última", pero ha advertido que "después llegará la preocupación del partido, pero tengo confianza en mis atletas, seguro que lo darán todo". De las declaraciones de Rodrygo, asegurando que el City practica el mejor fútbol del mundo, ha pasado de puntillas: "También será un partido importante para Rodrygo, que es una pieza importante para nosotros, lo es y lo será en el futuro, sobre esto no tengo ninguna duda".

Courtois, titular

Ancelotti no ha especulado con el tema de la portería y ha desvelado el nombre del titular mañana: "Lunin tuvo una gripe que no le ha permitido viajar ni entrenar, mañana va al banquillo. Entonces, va a jugar Courtois".

Sobre el discurso previo al partido, se le comentó si tiraría por lo emocional o por lo racional. Para Ancelotti, "lo más importante en este tipo de partidos es meter ideas claras en la cabeza de los jugadores. Me focalizaré en el aspecto táctico, las emociones llegarán y cada uno las maneja según su carácter. Tendremos presión antes del partido, claro, un poco de miedo, pero es esa una parte importante para hacer bien las cosas. Tengo confianza porque el equipo ha demostrado calidad, que es fantástica y sacrifico. La actitud colectiva que el equipo ha demostrado a lo largo de la temporada ha sido increíble. Esas serán las claves para mañana".

Espera la mejor versión de su equipo

Para Ancelotti será la octava final de Champions, pero la primera en Wembley. Y al respecto, dijo: "Jugar este tipo de partidos es jugar el más importante de la temporada y, por otra parte, estar aquí, en Wembley, un estadio histórico, es fantástico. Espero que el equipo dé la mejor versión mañana".

Del carácter del equipo, especialista en remontadas, se le cuestionó si era un sello suyo o del club, a lo que respondió que "es difícil responder, depende de muchos factores, pero creo que hay algo especial en este club, no es una casualidad, de donde sale no lo sé, pero puede ser la historia, la tradición, la calidad de los jugadores... Ha pasado muchas veces, por lo que no es casualidad".

Sobre la diferencia del Ancelotti de hace 10 años, campeón con el Madrid en la Champions de 2014, dijo que "ahora tengo 10 años más, pero sigo sintiéndome joven. En 10 años he aprendido mucho, esta generación de jugadores es capaz de hacer un trabajo fantástico. Hay futbolistas que estaban hace 10 años y siguen aquí, es increíble si lo piensas".

Competir

Y si ganar la Champions es una obligación para el Real Madrid, Ancelotti dijo que "no es una obsesión, la obsesión es competir, dar lo máximo, como hacemos cada temporada, aunque hay veces que las cosas no salen como uno quiere. La temporada de este equipo ya ha sido muy exitosa, a pesar de lo que representa el partido de mañana".

Cuestionado cómo mantiene el alto nivel de la plantilla, el entrenador del Real Madrid ha asegurado que es un tema de "actitud, de espíritu... Durante la temporada los jugadores han demostrado su concentración y una gran actitud en los partidos y vimos las bajas por lesión y las marchas de algunos jugadores como una oportunidad de mejorar".

Finalmente, Ancelotti aseguró que el de mañana "es el partido más importante y también el más peligroso. Hay que disfrutar al máximo estar aquí, pero después empezará la preocupación porque puede salir mal, porque estás cerca de ganar lo más importante y tienes miedo de que lo más importante se escape. Es muy complicado llegar aquí y tiene que salir todo bien y tener un poco de suerte para ganar, no bajar los brazos... Insistió que "cuando estás tan cerca empieza la preocupación y el miedo".