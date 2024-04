Pochettino: "No soy un payaso"

Mauricio Pochettino aprovechó la tremenda victoria del Chelsea en un partido loco ante el Manchester United para quedarse a gusto en rueda de prensa. El técnico argentino, criticado por no vivir los encuentros con demasiada pasión en la banda, quiso decir la suya.

"La pasión no es ser un loco haciendo estupideces en la banda... Yo no soy así. No soy un payaso, soy el entrenador en jefe, si alguien quiere un payaso, que lo busque", precisó el preparador del Chelsea. Su respuesta no se quedó ahí.

"Necesito ser clínico, tranquilo y analítico para concentrarme en el juego. Al final del partido, por supuesto, muestra tu pasión como lo mostré hoy... No es un circo que necesites un payaso en la línea de banda. El equipo necesita mostrar pasión con 11 jugadores en el campo, corriendo, intentando desesperadamente recuperar el balón y marcar goles. Creo que esa es la pasión que nuestros aficionados necesitan ver", indicó.

Tenía ganas Pochettino de dar respuesta a los más críticos, que se preguntaban por qué el argentino vivía los partidos de una forma tan calmada. También es cierto que Stamford Bridge ha estado 'mal acostumbrado' estos últimos años.

Figuras como Mourinho o Conte han sido técnicos en el Chelsea, entrenadores que suelen vivir los partidos con una intensidad tremenda. Pochettino, pese a quien le pese, es así.