La 'rajada' de Pochettino que debe despertar al Chelsea

El técnico argentino perdió la paciencia en rueda de prensa con sus futbolistas tras la debacle frente al Newcastle (4-1) El Chelsea volvió a encajar un duro golpe tras dos buenas actuaciones en la Premier League

El Chelsea parecía retomar el vuelo. Las buenas sensaciones volvían al conjunto dirigido por Mauricio Pochettino, capaz de plantar cara a todo un Manchester City en un partido loco con ocho goles y de endosarle un 1-4 al Tottenham, sus vecinos del norte de Londres. Sin embargo, fue el Newcastle de Eddie Howe el encargado de despertar del sueño al técnico argentino, que no acaba de desbloquear la viabilidad del proyecto.

Todo salió mal. La propuesta inicial, la competitividad del equipo, el orden táctico... y todo con Pochettino viéndolo desde la grada. El Newcastle fue un avión imposible de frenar para los 'Blues', que vieron cómo los jugadores vestidos de blanco y negro volaban a su antojo haciendo añicos la defensa y perforando la red una y otra vez. Otro 'resbalón' más, y ya van unos cuantos esta temporada.

NO ARRANCAN DEL TODO

El Chelsea, preso de la inestabilidad que todavía colea en el seno del club, sigue sin conseguir una continuidad de resultados positivos. Capaces de plantar cara a Pep Guardiola y, tras unos días de parón, desconectar del todo frente al Newcastle. Capaces de competir frente al Arsenal en casa y palmar frente al Brentford en la jornada siguiente. Les cuesta muchísimo mantener el ritmo.

Una plantilla plagada de estrellas sin un claro goleador (a excepción de un Nico Jackson en un gran estado de forma con seis dianas), y con fichajes 'galácticos' que no acaban de funcionar: Moisés Caicedo, Mudryk o Gallagher han sido objeto de críticas en las últimas semanas. Un sinfín de problemas de difícil solución.

UNA 'RAJADA' NECESARIA

Tras la debacle, llegó el momento de alzar la voz. Estaba harto y lo quiso dejar muy claro. Mauricio Pochettino compareció en la rueda de prensa posterior a la derrota en Newcastle echando humo, consciente de que su equipo había protagonizado una actuación muy pero que muy pobre. Así lo definió: "Fue nuestro peor partido de la temporada. No podemos quejarnos del resultado, no leímos el juego desde el principio. No jugamos como deberíamos jugar, mostramos falta de intensidad y energía", confesó.

Pochettino, duro con sus jugadores tras perder ante el Newcastle | Agencias

Fue más autocrítico que nunca, pero también quiso proteger a sus jugadores. "Es un equipo joven, necesitan este tipo de situaciones para darse cuenta. Iremos al hotel y luego entrenaremos temprano mañana, sin descanso. No podemos culpar a los jugadores, es el equipo en conjunto. Necesitamos aprender de esta situación", añadió el técnico.

Lo próximo en el calendario para el Chelsea es recibir al Brighton en casa y visitar al Manchester United en Old Trafford. Dos duelos en los que deben volver a demostrar su nivel para no perderse en la medianía de la tabla: ahora ocupan la 10ª posición, con la primera plaza europea a siete puntos de distancia. Toca reaccionar de inmediato.